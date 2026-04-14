El Arteal derriba el muro del todopoderoso Cajasur

Gran victoria del Arteal - Santiago, que el pasado viernes derrotaba a domicilio al líder invicto de la liga, después de cuatro horas de partido, al Real Cajasur de Priego, por 2-4, con lo cual el Arteal se mantiene en el segundo puesto de la clasificación con 28 puntos, a tres puntos del Cajasur y con tres puntos de ventaja sobre el Alicante que es tercero.

A lo largo de la semana, el equipo técnico del Arteal, estuvo preparando este partido y después de muchas dudas, se decidía cambiar totalmente la alineación de la escuadra compostelana, asumiendo mucho riesgo en la decisión, ya que se optó por cambiarde forma drástica el orden de juego habitual. Se colocaba a Gastón Alto como jugador número 1, Humberto Manhani como número 2 y Enio Mendes como número 3.

Con este orden podía darse la circunstancia de que Enio Mendes no llegase a jugar el último partido, pero se consideró que había que asumir ese riesgo, para buscar la posibilidad de victoria.

El conjunto del Cajasur, que hasta la fecha no conocía la derrota después de ganar catorce de sus enfrentamientos y empatar tres, uno de ellos con el Arteal en la primera vuelta, alineaba en su orden habitual, como número 1 salía Diogo Carvalho, jugador invicto en la liga con 14 victorias y exjugador del Arteal, como número 2 Carlos Machado, una leyenda del tenis de mesa español, once veces campeón de España y como número 3 el francés Abdel Salifou.

Empezaba el encuentro con el enfrentamiento entre Diogo Carvalho y Humberto Manhani. El jugador del Arteal comenzaba jugando a gran nivel y se imponía en el primer set por 7/11, en el segundo mantenía su nivel de juego, pero Diogo lograba adelantarse en el marcador hasta el 9/7, Humberto continuaba en la lucha y situaba el 9/10, momento en el que pedía un tiempo muerto con el fin de pensar su saque. La estrategia le daba resultado y vencía por 9/11. La sorpresa estaba en el marcador a un set, pero en el tercero Diogo lograba entrar en juego con su derecha y lograba la victoria por 11/5, en el cuarto se distanciaba en el marcador hasta el 7/4, pero Humberto no cedía y remontaba hasta el 8/7, momento en el que Diogo solicitaba un tiempo muerto, que lo llevó a lograr tres puntos consecutivos y ganar por 11/7. Ya en el quinto la confianza de Diogo le permitía imponerse con su derecha y ganar por 11/5.

El segundo partido tenía como protagonistas a Abdel Salifou y a Gastón Alto. Comenzaba muy bien el francés y se imponía en el primer set por 11/5, pero después de pasar por el banquillo, el juego de Gastón cambiaba y empezaba a dominar a su rival, que no era capaz de evitar los ataques dl jugador del conjunto santiagués, que demostraba su habilidad colocando las bolas donde su rival no lograba restar y esto le permitía imponerse en el segundo set por 8/11, en el tercer set se repetía la tónica de juego y nueva victoria de Gastón por 7/11. En el cuarto el argentino tomaba ventaja en el inicio 1/4, lo que obligaba a Adbel a solicitar un tiempo muerto, pese a lo cual Gastón seguía dominando a su rival y nueva victoria por 4/11.

Con el marcador 1-1, saltaban a la cancha Carlos Machado y Enio Mendes, dos viejos conocidos, ya que el portugués jugo un año en el equipo andaluz y fue cuando lograron su primer titulo de liga. Comenzaba el primer set de forma igualada, pero Enio lograba vencer por 8/11, el segundo estaba mas parejo y finalmente era para Machado por 12/10, con el último punto con una bola en la red imposible de devolver. En el tercero Enio lograba estar por delante en el marcador, hasta el 5/8, en ese momento Machado lograba el 7/8, por lo que Enio solicitaba el tiempo muerto y esto le permitía recuperar la ventaja para imponerse por 8/11. En el cuarto Enio Mendes comenzaba muy bien y lograba el 1/3, tiempo de Machado para parar el juego, y Enio lograba mantener la ventaja y llegar al 8/10, en ese momento realiza un saque muy largo sobre el revés de su rival, que logra devolver, pero esto permite un ataque de derecha que le dio el triunfo por 8/11.

La sorpresa estaba en el marcador, el Arteal se ponía por delante 1-2 y en el cuarto partido entraban en juego Diogo Carvalho y Gastón Alto. Fue un partido muy bonito, ya que ambos jugadores realizaban un juego de ataque desde el primer punto, pero Diogo se mostraba superior y lograba vencer los dos primeros sets por 11/5 y 11/7, aunque Gastón no cedía en su empeño y pese a que Diogo era claro favorito, continuaba luchando y vencía en el cuarto set por 8/11. En el cuarto Diogo no daba opción y vencía por 11/5.

Llegaba el momento de la verdad, con el marcador 2-2, Carlos Machado se enfrentaba a Humberto Manhani. Desde el primer punto se pudo ver que el brasileño jugaba con total confianza, apoyándose en su gran servicio y ganaba el primer set de forma clara 3/11, en el segundo el juego de Humberto mejoraba mas y arrollaba a su rival con su revés paralelo y vencía por 1/11, no podía confiarse y pese a que Machado lograba mejorar su juego, Humberto se imponía de nuevo en el tercero por 7/11.

Con el marcador 2-3, el Arteal tenía asegurado el empate. La estrategia diseñada había dado resultado. Adbel Salifou y Enio Mendes disputaban el último partido con dos objetivos muy diferentes, el francés lograr el empate y el portugués conseguir la victoria. Comenzaba el partido con un marcador muy igualado, con ambos jugadores buscando el ataque y jugando a gran nivel. Adbel lograba la victoria por un ajustado 11/9, en el segundo set el galo comenzaba mejor y se adelantaba por 5/2, momento en el que Enio solicitaba tiempo muerto y lograba remontar hasta el 7/6. En ese momento el que solicitó el tiempo fue Adbel. Se mantenía la igualdad y finalmente la victoria era para Enio en el desempate por 12/14. En el tercer parcial Adbel lograba la victoria por 11/6, lo que complicaba mucho las cosas para las aspiraciones del Arteal. En el cuarto set Enio mejoraba su juego de revés y lograba devolverle el marcador a su rival al imponerse por 6/11. Las cosas no podían estar mas ajustadas, todo se decidiría en el quinto set. Enio comenzaba mejor y con mas confianza, seguía apoyándose en su revés y se adelantaba en el marcador hasta el 3/7, hubo un intento de reacción por parte de Adbel, 6/8 pero Enio no cedía y se llevaba victoria final por 6/11.

Los jugadores del Arteal no tendrán descanso esta semana, este miércoles se desplazan a tierras valencianas para medirse al cuarto clasificado, el Alicante en partido adelantado, por la convocatoria de dos de sus jugadores por la selección española, para el Mundial. El viernes jugaran en Olot, ante el tercer clasificado y el domingo reciben en San Lázaro al Monteporreiro de Pontevedra.