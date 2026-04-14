Compostela y Obradoiro asaltan lo inexpugnable en busca del ascenso

El deporte santiagués tenía el pasado fin de semana marcado en rojo en su calendario. Tanto Monbus Obradoiro como SD Compostela visitaban el feudo de los líderes de sus respectivas competiciones, allí donde nadie había podido a ganar, y no defraudaron. La esedé asaltó A Lomba y el Obra derribó el fortín del Leyma Coruña, dibujando un escenario casi perfecto para los intereses compostelanos.

Los dos equipos llegaban a sus compromisos como aspirantes, en segunda posición, ante la oportunidad de asaltar el primer lugar de la clasificación que, en ambos casos, es el único puesto que asegura el ascenso directo.

Triunfo clave en Coruña

El obradoirismo inauguró la fiesta picheleira. El colectivo de Diego Epifanio firmó un partido casi perfecto frente al Básquet Coruña, el cual, a pesar de comenzar mejor, terminó claudicando ante el poderío y el fondo de armario de un conjunto compostelano que provocó la primera derrota local en el Coliseum en la presente campaña.

A efectos clasificatorios, esta victoria mantiene a los santiagueses en segunda posición, pero con un pequeño matiz. El Leyma Coruña aún no ha descansado por lo que suma un partido y una victoria más que el cuadro capitalino. Pero tras ganar en el Coliseum, el Obra pasa a depender exclusivamente de sí mismo y, en caso de vencer los cinco partidos que le restan, conseguiría el ansiado ascenso a ACB.

Un interesante y exigente mano a mano que obliga a ambos a no fallar y que, después del partido del pasado sábado, deja al Obradoiro en una posición más favorable de cara al tramo final del curso.

El colectivo de Epi recibe ahora —este viernes a las 20.00 horas— al Club Ourense Baloncesto (12º) en un nuevo derbi gallego, además de a Estudiantes (4º) y a Gipuzkoa Basket (6º), mientras que viaja para medirse al Tizona (16º) y al Estela de Cantabria (11º).

Por su parte, el equipo de Carles Marco jugará ante Fuenlabrada (8º) y Palma Pálmer (13º) como local; frente a Menorca (7º) y a Gipuzkoa Basket a domicilio y descansará en la última jornada del campeonato.

Golpe al ascenso en A Lomba

Tras el triunfo obradoirista, el listón lucía muy alto para un Compos que llegaba a Vilagarcía con prácticamente la urgencia de vencer y con ciertas dudas tras encajar la primera derrota de la temporada en San Lázaro. Y en el momento clave, el equipo cumplió.

No fue una victoria más. El Compos acabó con la imbatibilidad local de los vilagarcianos en un partido que puede marcar el ascenso directo. Dos goles de Guisande disiparon las dudas en torno al juego y al estado de forma reciente de un equipo que volvió a mostrar su cara más fiable.

El conjunto de Secho Martínez supo contrarrestar la presión arousana con intensidad y verticalidad. El plan del técnico sonense funcionó a la perfección. El Compos castigó la indecisión arlequinada en defensa con dos acciones de puro oportunismo y calidad de Guisande. Además, Álex Cobo volvió a ser determinante en área propia y los pequeños detalles salieron cara. El guion perfecto.

Gracias a esta victoria, el equipo blanquiazul recupera el liderato, se hace con el goal averagey aventaja en dos puntos al Arosa a falta de cuatro encuentros.

Próximamente, el Compos recibe al Atlético Coruña Montañeros (9º) y al Estradense (7º), además visita al Somozas (4º) y al Viveiro (14º). Mientras que su rival debe viajar hasta O Barco de Valdeorras (6º) y Cambados (15º), y jugar contra el Boiro (8º) y el Céltiga (12º) en A Lomba.

Un calendario final muy exigente para ambos candidatos, donde el Compos parte con ventaja. La victoria en A Lomba aseguró además el goal average particular, por lo que el equipo capitalino podría permitirse un tropiezo (un empate) para ser campeón.

En definitiva, los importantes triunfos de Obradoiro y Compostela suponen un golpe de autoridad en sus respectivas luchas por el ascenso. Los principales equipos de Santiago sellaron dos victorias de enorme valor tanto por el contexto y por el rival. Pero más que un desenlace, ambos partidos han de servir como punto de inflexión de cara al tramo final de la temporada. La ventaja otorga confianza pero exige mantener el nivel en los últimos partidos, donde un pleno de puntos significaría un doble ascenso santiagués.