La desgracia del santiagués Diego López en O Gran Camiño
El corredor quedó tendido en el suelo y tardó en reaccionar pero finalmente consiguió llegar a meta aunque muy dolorido tras el golpe sufrido en la cadera y una rodilla
Da igual la carrera que sea, este martes el O Gran Camiño gallego, por poner un ejemplo claro y confirmado. Ganan en todas partes, aunque el genio principal del equipo, Tadej Pogacar, se esté recuperando del ajetreo de rodar sobre los adoquines de Roubaix. Un ciclista del UAE, un compañero del astro esloveno con el que apenas coincide, un danés de nombre Julius Johansen, se anotó la victoria en la etapa inaugural de la ronda gallega; cinco etapas, hasta el sábado.
En cuanto a los gallegos, el limiano Carlos Canal es el mejor situado a 1:10 del líder; el cambadés Ángel Sánchez y el arousano Martín Rey marcaron el mismo tiempo y están a 2:05, el carballés Tomás Pombo perdió 2:14, el pontevedrés Lois de Jesús cedió 2:52 y el peor tiempo fue para el jovencísimo santiagués Diego López, de 18 años y que debuta en el profesionalismo con el Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua, que necesitó 8 minutos y 13 segundos más que el líder para completar los 14,8 kilómetros de la crono coruñesa.
La pérdida de tiempo del compostelano tiene una razón de ser. Durante la crono una señora se cruzó en su camino y acabó en el suelo. Fue un golpe muy fuerte porque Diego López iba muy rápido.
El corredor quedó tendido en el suelo y tardó en reaccionar pero finalmente consiguió llegar a meta aunque muy dolorido tras el golpe sufrido en la cadera y una rodilla, aunque espera estar en la salida de Vilalba.
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