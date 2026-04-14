¿Dónde y cuándo ver las cinco etapas de la Vuelta Ciclista O Gran Camiño?

Es una realidad. La Televisión de Galicia (TVG) apuesta cada vez más por el deporte.

Siempre lo ha hecho en su segundo canal, la G2, pero nunca lo habíamos visto tanto en la programación de su canal principal, que recientemente ha emitido partidos de fútbol e, incluso, el pasado sábado, el derbi gallego de baloncesto que enfrentó a Leyma Coruña y Obradoiro.

Un momento de la etapa de la Vuelta Ciclista O Gran Camiño con final en Santiago disputada el pasado año. / Antonio Hernández

¿Dónde y cuándo ver en televisión las etapas de la Vuelta Ciclista O Gran Camiño?

Ahora, esta semana, ofrece hasta tres etapas de la Vuelta Ciclista O Gran Camiño —que atraviesa Galicia desde la costa hasta el interior y de norte a sur, pasando por las cuatro provincias— que se podrán ver este martes, el jueves y el sábado de 15.40 a 17.30 horas. Las etapas del miércoles y viernes, en cambio, se podrán seguir en el mismo horario a través de la G2.

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Todas las etapas contarán con la narración y los comentarios de Terio Carrera, Carlos Macía y Álvaro Pino, quienes también acercarán las claves de una de las citas más destacadas del calendario ciclista en las plataformas digitales AGalega.gal y AGalegaAudio.gal.