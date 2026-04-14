Vuelta Ciclista O Gran Camiño
¿Dónde y cuándo ver las cinco etapas de la Vuelta Ciclista O Gran Camiño?
La TVG emite la vuelta ciclista que recorre Galicia en sus dos canales de televisión y sus plataformas digitales
Es una realidad. La Televisión de Galicia (TVG) apuesta cada vez más por el deporte.
Siempre lo ha hecho en su segundo canal, la G2, pero nunca lo habíamos visto tanto en la programación de su canal principal, que recientemente ha emitido partidos de fútbol e, incluso, el pasado sábado, el derbi gallego de baloncesto que enfrentó a Leyma Coruña y Obradoiro.
¿Dónde y cuándo ver en televisión las etapas de la Vuelta Ciclista O Gran Camiño?
Ahora, esta semana, ofrece hasta tres etapas de la Vuelta Ciclista O Gran Camiño —que atraviesa Galicia desde la costa hasta el interior y de norte a sur, pasando por las cuatro provincias— que se podrán ver este martes, el jueves y el sábado de 15.40 a 17.30 horas. Las etapas del miércoles y viernes, en cambio, se podrán seguir en el mismo horario a través de la G2.
Todas las etapas contarán con la narración y los comentarios de Terio Carrera, Carlos Macía y Álvaro Pino, quienes también acercarán las claves de una de las citas más destacadas del calendario ciclista en las plataformas digitales AGalega.gal y AGalegaAudio.gal.
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