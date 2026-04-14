Léo Westermann: "El derbi se vivió como un partido de Euroliga"

Léo Westermann es el faro del Monbus Obradoiro. El pasado sábado, en el Coliseum ante el Leyma Coruña, se erigió como uno de los principales referentes del conjunto santiagués. Y es que suyos fueron los tres triples consecutivos que permitieron al cuadro de Diego Epifanio sostener el empuje inicial de los locales y que, a la postre, terminaron siendo vitales para asegurar el triunfo en tierras herculinas. Una gran actuación que enaltece más si cabe su destacado mes de marzo, por el cual recibió el MVP Estrella Galicia.

Después de promediar 11,8 puntos, 5,6 asistencias y 2,2 rebotes ante Flexicar Fuenlabrada, Grupo Caesa Seguros CB Cartagena, HLA Alicante, Palmer Basket y Fibwi Mallorca, Léo Westermann ha sido premiado con el MVP del Obradoiro en el pasado mes de marzo, imponiéndose a los otros candidatos propuestos: Yunio Barrueta y Alejandro Galán.

En una votación realizada por los propios aficionados a través de las redes sociales del club, el galo fue distinguido como el jugador más destacado del pasado mes, con un 71,9% de los votos. En segundo lugar se situó Barrueta, con un 20,7%, y en la tercera posición quedó Galán, con un 7,4%.

Durante el acto de entrega, Westermann se mostró satisfecho por recibir el trofeo y afirmó que “fue un mes grandísimo para el club. Jugué un baloncesto que me gustó gracias a la ayuda de los entrenadores y del equipo”.

Las aficiones fueron grandiosas. El derbi fue parecido a un partido de la Euroliga o a uno de los grandes derbis que he jugado cuando estaba en Partizan o Zalgiris". Léo Westermann — MVP Estrella Galicia de marzo

El base también aprovechó para recordar el ambiente vivido en el derbi gallego del sábado pasado en el que el Obradoiro asestó un gran golpe en la pelea por el título: "Las aficiones fueron grandiosas. El derbi fue parecido a un partido de la Euroliga o a uno de los grandes derbis que he jugado cuando estaba en Partizan o Zalgiris".

"Un partido que todos los jugadores quieren jugar", pero en el que Westermann destacó por encima del resto. El exterior también fue nombrado MVP del duelo gracias a sus 17 puntos, sus 5 asistencias y su gran acierto desde el perímetro.

Respecto al tramo final de curso, el jugador obradoirista destacó la situación actual del equipo y centró su atención en el próximo compromiso: "Tenemos cinco partidos más y el más importante es el del viernes".

El francés advirtió sobre los próximos rivales, manifestando que "aún tenemos que jugar contra dos equipos con los que ya hemos perdido, Ourense y Cantabria; además de Estudiantes y Gipuzkoa, que son grandes equipos y lo están haciendo muy bien. Tampoco va a ser fácil jugar contra el Tizona". Por último, Westermann insistió en el discurso del "partido a partido" y volvió a incidir en que "va a ser un final de temporada muy difícil".