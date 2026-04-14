O Gran Camiño arranca con Yates y Romeo como favoritos y con un compostelano en el pelotón

Galicia ya respira ciclismo. O Gran Camiño ya tiene todo preparado para que a las tres menos diez minutos de la tarde arranque de la herculina Torre de Hércules el primer corredor en la crono individual que finalizará en el mismo punto que la salida después de un recorrido de 14,8 kilómetros que bordea la costa por Riazor para dirigirse a Los Rosales y regresar de nuevo por la costa por el mismo trazado hasta el faro romano.

Esta quinta edición de la única prueba ciclista profesional que se desarrolla en Galicia completará 632,8 kilómetros pisando las cuatro provincias. Después de la crono herculina el pelotón afrontará la segunda etapa, de acento lucense, entre Vilalba y Barreiros, de 148,6 kilómetros con dos altos de tercera categoría: A Gañidoira y Noceda, pasando por los municipios de Muras, Ourol, Viveiro, Xove, Burela, Foz y Ribadeo, en donde se disputará una meta volante –en O Gran Camiño se denominarán Ultreia– con bonificaciones .

El jueves la carrera regresa a la provincia coruñesa para disputar la etapa entre Carballo y Padrón, de 169 kilómetros con el alto Pico Muralla (3ª categoría) a 35 kilómetros de meta y poco antes de los Ultreia de Rois, Formarís y Dodro. El pelotón transitará por Santa Comba, Serra de Outes, Noia, O Poerto do Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Rois antes de llegar a Padrón.

Llegada de la etapa de la Vuelta Ciclista O Gran Camiño con final en Santiago disputada el pasado año. / Antonio Hernández

La etapa reina en esta edición discurrirá por la provincia de Ourense, con una durísima jornada entre Xinzo de Limia y Xunqueira de Espadanedo, de 145,7 kilómetros, que incluirá el Alto de Meda (1ª categoría), que se subirá por segunda vez para encontrar en su cima la meta, y el Alto do Rodicio (2ª categoría) con las pancartas de Ultreia en Allariz (km.15), Celanova (km.30) y Ourense (km.59). La etapa cruzará además por el municipio de Maceda.

El perfil de la etapa reina, de este viernes. / O GRAN CAMIÑO

Y no podía haber mejor final para O Gran Camiño que el alto del monte de Santa Tegra, en el muncipio de A Guarda, en una etapa íntegramente pontevedresa que partirá de As Neves para cubrir 154,7 kilómetros salpicados con dos pasos por el Alto da Valga (2ª categoría) y los Ultreia de A Guarda y Oia. Los ciclistas pisarán además los municipios de Arbo, Ponteareas, Salvaterra de Miño, Tui y Tomiño.

O Gran Camiño estrena nuevas fechas y la ampliación a cinco etapas para buscar un sucesor del canadiense Derek Gee, en un palmarés en el que también figuran el danés Jonas Vingegaard, vencedor en la segunda y tercera edición, sucediendo al murciano Alejandro Valverde que estrenó el palmarés de la prueba por etapas gallega.

Los grandes favoritos

En esta ocasión los grandes favoritos son Adam Yates, británico de 33 años de la escuadra UAE Emirates, con victorias en etapas de la Vuelta a España y el Tour de Francia y triunfos en carerrqas de prestigio, y el joven Iván Romeo, vallisoletano de 23 años en las filas del Movistar, que este año ganó la general de la Vuelta a Andalucía vistiendo el maillot de campeón de España en ruta.

Iván Romeo, actual campeón de España, lidera al Movistar en el O Gran Camiño. / MOVISTAR TEAM

Entre los que aguardarán su oportunidad pueden estar el catalán Abel Balderstone del Caja Rural, que ya dio sobradas muestras de su calidad cuando la carretera se empina; el italiano Davide Formolo o el jacetano Pablo Castrillo, ambos en el Movistar, que se presenta con un equuipo muy competitivo al igual que el Visma con los jóvenes Tim Rex y Tijnen Graat a los que no hay que perder de vista.

Los equipos que tomarán la salida en A Coruña son el UAE Emirates, Visma Lease a Bike, Movistar, NSN, Caja Rural Seguros RGA, Burgos Burpellet BH, Kern Pharma, Euskaltel Euskadi, Efapel, APHotels & Resorts Tavira, Credibom, Meridian Racing, Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua, Aviludo Louletano, Anicolor Campicarn y Feira dos Sofás Boavista.

Participación gallega con presencia santiaguesa

En el Pelotón de O Gran Camiño habrá seis ciclistas gallegos. El carballés Tomás Pombo de 19 años y el limiano Carlos Canal, de 24 años, defenderán al Movistar; el arousano Martín Rey de 23 años correrá con el Burgos Burpellet BH después de su excelente temporada en el Equipo Cortizo; y con la escuadra portuguesa Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua participarán el santiagués de 18 años Diego Lopez, vecino de San Roque y que dio el salto al profesionalismo este verano desde el Picusa Academy; el pontevedrés Lois de Jesús de 19 años y el cambadés Ángel Sánchez de 33 años.

Noticias relacionadas

1ª etapa: Un trazado para los más fuertes con el peligro del viento

O Gran Camiño se estrenará con una crono con inicio y final en la Torre de Hércules. Un recorrido que discurrirá en su mayor parte en paralelo al mar, por lo que el viento podría poner en aprietos a los corredores, tendrá en su parte final un tramo adoquinado que conectará con el paseo marítimo ya por asfalto, tras rodar por un zona llana pegada al mar, transitando por el carril bici del paseo. Se entrará en el último kilómetro rodando en terreno llano por el carril bici y a 600 metros de la llegada se gira a la izquierda para comenzar el ascenso hacia el faro romano. Después de esa subida de 300 metros de ascenso ya se entra en la zona empedrada final de ascensión a la Torre de Hércules. Aunque la crono no es muy larga ni muy técnica, seguro que pondrá a prueba las piernas de los corredores más fuertes. Los maillots de cada jornada llevarán impresas las palabras de algún autor gallego de referencia. En esta primera jornada será Rosalía de Castro quien ilustre la vestimenta de los ganadores con la gfrase «Camiño do meu contento, camiño do meu pesar», de Cantares gallegos.