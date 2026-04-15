Carlos Checa, expiloto de MotoGP: "Quien marca la diferencia en pista es quien tiene ganas de estar ahí por encima incluso de su vida"

Carlos Checa (Sant Fruitós de Bages, 1972) es historia viva del motociclismo español. Además de una enciclopedia andante. Expiloto de MotoGP y Campeón del Mundo de Superbikes en 2011, pasó por las mejores fábricas del mundial de motociclismo y compartió box con otras leyendas como Max Biaggi o el que muchos consideran el mejor piloto de todos los tiempos, Valentino Rossi. Dejó atrás su etapa como piloto hace ya más de una década, pero sigue estrictamente vinculado al motociclismo al comentar las carreras en DAZN.

El catalán visitó la redacción de SPORT y no le hicieron falta muchos minutos de charla para dejar claro a quien lo entrevistaba por qué los espectadores de las carreras le adoran. Y es que, a su larga lista de conocimientos, se le suma su inmensa espontaneidad y la capacidad de empatía. Además de la cualidad de hacer reír... porque a él, nunca se le apaga la luz.

26 victorias y 73 podios entre tu etapa en MotoGP y Superbikes. ¿De qué te sientes más orgulloso cuando echas la vista atrás en tu trayectoria deportiva?

Al final empecé por la pasión, por el disfrute de ir en moto. Comencé con una moto pequeña, que tenía ahí en el pueblo de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), que me compró mi padre. Y después, a partir de ahí algunas carrerillas entre amigos, y después ya un moto de motocross. Y la verdad es que a mí la moto me encantaba… era mi pasión. Después ya empezamos con las carreras, alguna carrera del campeonato de Catalunya.

Si volviera a nacer, no creo que cambiase de profesión. La moto me ha dado muchísimo y es algo que me ha hecho vivir más intensamente que nada Carlos Checa — Expiloto y comentarista de DAZN

Y gracias también un poco al entusiasmo, a la gente, a la participación de muchos, pues ya empezamos un poco a nivel más profesional. Pero en ningún momento pensé que podría ser piloto. Todo eso vino un poco rodado. Y lo que menos pensé fue en vivir de ello. Con lo cual, para mí ha sido convertir mi pasión o mi sueño en una profesión, y con todos los éxitos, con todos los traumas, pero al final hacer lo que quería hacer, que era vivir de la moto y vivir para la moto.

Y después he podido tener éxitos, he competido en muchas categorías, muchas marcas, y para mí ha sido lo máximo. Vamos, es que si volviera a nacer, no creo que cambiase de profesión. La moto me ha dado muchísimo y es algo que me ha hecho vivir más intensamente que nada.

Tal vez todos esos años de esfuerzo se vieron un poco recompensados con ese título mundial en 2011...

Aunque he tenido varios accidentes y varios traumas, al final poder salir andando de aquí ya es un premio. Lo más importante es estar bien. Estar feliz, estar a gusto, y obviamente poder ganar un campeonato cierra un poco el círculo. Porque una cosa es ir rápido, una cosa es competir. He estado delante, he competido, incluso en la categoría 500 estuve liderando el mundial un año.

He estado cerca también en algunas ocasiones de poder luchar por el campeonato, pero siempre se me escapó por algún error. Entonces, llegar al final de tu carrera deportiva y poder ganar un campeonato junto a Max Biaggi, Marco Melandri y otros pilotos de gran talla con los cuales había competido también en el pasado, pues para mí significaba mucho, significaba cerrar un círculo. Al final dices: ‘bueno, he hecho escuela y he aprobado el examen. Y aquí está el título’.

Sé lo que significaba todo aquello y para mí era una prueba que quería superar. Era superarme a mí mismo, con lo cual pues me quedé un poco en paz. Está claro que cierras un poco esa etapa de piloto mucho más a gusto, un poco con los deberes hechos. Y sí, la verdad es que no hubiera sido lo mismo dejar mi carrera deportiva sin ganar el campeonato.

Competiste para algunas de las fábricas más destacadas de la historia del campeonato, como son Ducati, Honda, Yamaha... ¿se nota la presión?

Sí, muchísimo. Es lo que me ha apartado, creo, de ser mejor en un momento más precoz. Probablemente si hubiera madurado más en esa área, a lo mejor hubiera podido conseguir un campeonato de 500, incluso MotoGP. Pero esa gestión mental es lo más importante, y no todos llegamos con esa capacidad aprendida, y probablemente eso es lo que me faltó.

La presión es lo que me ha apartado, creo, de ser mejor en un momento más precoz. Probablemente si hubiera madurado más en esa área, a lo mejor hubiera podido conseguir un campeonato de 500, incluso MotoGP Carlos Checa — Expiloto y comentarista de DAZN

Al final hice escuela, hice mis pasos y cuando llegó la oportunidad técnica era cuando estaba mejor preparado. Sí que tuve algunos años que hubiera podido hacerlo, pero en ese momento las oportunidades técnicas no estaban. Al final es todo un conjunto, tienes que estar tú a punto, el equipo y la moto, y no es cosa de uno solo.

Como piloto, ¿cómo decides que es el momento de colgar el casco?

Yo cuando llegué al campeonato ya tenía 39 o 40 años, y ya sabía que hice un año más. Quería retirarme ese curso, que era el 2012, y Ducati me comentó que al año siguiente la moto era nueva, que había que desarrollarla, y en ese aspecto yo podía hacer bastante.

Ellos querían que yo participara en esa evolución y la moto estaba bastante atrás y dije: ‘bueno, va’. Era el equipo con el que habíamos ganado el mundial, me encontraba muy a gusto. Era consciente de que iba a ser un año muy difícil y de que nos iba a costar muchísimo estar a la altura porque la moto no estaba al nivel. Y nada, y al final ese año ya empecé sabiendo que iba a terminar. Además, no fue un año que me invitara a continuar, ni mucho menos, y eso me ayudó incluso a tomar la decisión.

En la tercera carrera, Ducati ya sabía que iba a irme al final de año. No lo comenté a nadie más, pero sí que el equipo lo tenía que saber. Yo era consciente de que era un año ya de terminar y nada, intenté disfrutarlo dentro de esta situación de la mejor manera.

Ya había hecho 125cc, había hecho 80cc, había 250ccc, 500cc, MotoGP, las 8 horas de Suzuka, con diferentes fabricantes de neumáticos, marcas, yo creo que ya era suficiente y estaba muy satisfecho y sabía que ese momento iba a llegar. Para mí no fue ningún trauma, al contrario.

En el 98 sufriste un accidente bastante duro en Donington Park. ¿Cómo sales después de eso con ganas de volver a subirte de la moto?

Al final estás ahí por las ganas, si no, no lo harías. Te metes a 300 y te metes unas natas de campeonato y te vuelves a levantar y vuelves a subirte a la moto. Yo creo que al final lo que hace la diferencia de un piloto que llega o el que no, es el que tiene la determinación y las ganas de estar ahí por encima incluso de su vida.

Hay momentos que dices: ‘bueno, hay que jugarme la vida, me la juego, si no es imposible’. Porque tú no puedes dar lo mejor de ti mismo si no eres consciente de que te puedes hacer mucho daño y lo asumes. Entonces, si no asumes ese riesgo, no puedes pilotar libremente… y con miedo no se puede.

Yo creo que al final lo que hace la diferencia de un piloto que llega o el que no, es el que tiene la determinación y las ganas de estar ahí por encima incluso de su vida Carlos Checa — Expiloto y comentarista de DAZN

Nosotros, los pilotos, somos conscientes de que el peligro está ahí, pero que al final la emoción de la competición y de ir en moto y de ser el mejor o intentar ser el mejor, pues es más fuerte y eso es lo que te hace estar ahí.

En el caso de mi accidente, estábamos segundos en el campeonato, estaba por delante Mick Doohan, creo que era un año muy bueno para mí, pero eso me rompió. En ese momento se perdió algo de piloto y probablemente se ganó algo de persona.

Y bueno, después tienes miedos, tienes ansiedad. No fue nada fácil. Empecé a llevar a cabo un trabajo mental importante, y no fue de un día para el otro. Yo creo que luego fui algo mejor a nivel mental, pero sí que en un inicio no fue nada fácil y ese es un proceso.

En mi caso, fue una experiencia un poco mística, una experiencia muy difícil, pero que también te hace ver las cosas muy diferentes, intentar sacar la parte positiva y seguramente valorar las cosas mucho mejor. Ves las cosas también muy diferentes, y a nivel personal creo que salí ganando.

¿Cómo te llega la oportunidad de ser comentarista de las carreras?

Cuando terminé de Superbikes, en ese momento estaba Alex Crivilé de comentarista, y estaba un poco cansado ya, porque tenía que viajar a todas las carreras. En ese momento dijeron: ‘ostras, ¿por qué no cogemos otro piloto y lo compartís?’. Y así empecé, lo compartíamos con Crivillé, y me encantaba, porque con él tengo una buenísima relación. Las cosas fueron cambiando, ahora se hace todo en plató, han llegado nuevos pilotos más actualizados, como Dani Pedrosa o JorgeLorenzo, y ahora pues yo comparto con ellos, mi presencia pues es un poco más pequeña. Este año hago cinco carreras.

Ser comentarista te ayuda a darle más valor a lo que has hecho, te da una visión mucho más clara de quién has sido, de lo que representaba Carlos Checa — Expiloto y comentarista de DAZN

Para mí es una bonita experiencia, porque cuando eres piloto tienes un foco, pero cuando eres comentarista lo abres, y ves todo lo que hay alrededor y te das cuenta y dices: ‘ostras, ese era yo, del que hablamos ahora, y todo lo que gira alrededor de nosotros’.

Yo creo que eso incluso le da más valor un poco a lo que has hecho, te da una visión mucho más clara de quién has sido, de lo que has hecho, de lo que representaba. A mí me ha enriquecido. Aprender y hacer cosas buenas, me encanta. Y transmitir este deporte, que a la gente le guste, y continuar aportando algo más a este deporte maravilloso, me reconforta más. Me divierto, hay un buen grupo de gente alrededor.

Te diviertes y diviertes al resto. Como el famoso momento de ‘se le apagó la luz’. Parece que la gente te quiere mucho y se entretiene contigo…

Supongo que soy natural, soy ameno, soy fácil, y como si estuviera comentando desde casa. Al final yo intentaba ser de una manera y me dijeron: ‘no, no, sé tu mismo’. Y eso fue el súmum. Ernest [Riveras] estaba hablando del japonés que inventó los focos, yo estaba centrado en las motos, la trazada, y ahí hace un vacío, porque también estaba Izaskun [Ruiz], y no entraba. Y hablando de esto dije: ‘se le apagó la luz’. Y luego pensé: ‘¿qué he dicho?’.

Pensé que al ser el viernes, nadie se enteraría. Pero el comentario fue reforzado con la imagen de Ernest apretando el botón. Esa imagen no tiene que salir nunca, pero eso en redacción y producción se petaron de reír. Ernest llamó a producción y dijo: ‘que sepáis que esto es motivo de despido’. Al final quedó todo muy simpático, gustó mucho y yo creo que superar eso no se va a poder. Me salió del alma.

Por un lado me gusta pero por otro no, porque puedo hacer un discurso de los frenos de carbono, de aerodinámica, de temperaturas, del airbag… a nivel técnico, lo que quieras. Pero se me va a recordar por eso. He trabajado mucho, me he documentado para poder hablar de cosas interesantes.

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Pero la gente necesita cosas cortas e impactantes, y que despierten las emociones, y la risa es una de las mejores que existen. Hacer reír no es fácil, y menos entretener. Pero yo intento que sea ameno, didáctico, centrarme en el valor que tiene ir a 300 km/hora, a los pilotos, porque no podemos obviar que se juegan la vida. Es muy emocionante este deporte.