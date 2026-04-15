El juvenil del Compostela inicia en Mareo su arreón final por la salvación

El juvenil de la SD Compostela afronta este sábado (Mareo 3, 16.00) un duelo clave en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol base estatal. A falta de tres jornadas, el cuadro blanquiazul inicia ante el Sporting de Gijón su particular cuenta atrás por la salvación, inmerso en una pelea que concentra a varios equipos en una distancia mínima.

En puestos de descenso con 30 en su casillero, el equipo de Suso Álvarez está obligado a reaccionar. Mareo se presenta como la primera gran oportunidad para iniciar el arreón final, en una lucha que a día de hoy comparte con nueve equipos. Tras la confirmación del descenso de Pontevedra (17) y Racing de Ferrol (18), casi una decena de clubes compiten por evitar las dos plazas de descenso restantes que actualmente ocupan Arosa (30) y Compos.

A menos de tres puntos de la zona roja, Atlético Coruña Montañeros (31), CD Lugo (31), ED Val Miñor (31), Gimnástica de Torrelavega (32) y SD Solares (33) siguen plenamente implicados en la batalla y deberán luchar hasta el último momento para evitar la quema. Con algo más de margen aparecen Bansander (35), Real Oviedo (37) y TSK Roces (38) aunque todavía sin la permanencia asegurada a efectos matemáticos.

Últimos tres partidos

Este contexto presenta un tramo final de curso de máxima exigencia donde el margen de error del juvenil blanquiazul es prácticamente inexistente. Después de visitar el próximo sábado al tercer clasificado, el Compos recibirá posteriormente en Santa Isabel al Racing de Santander —conjunto al que venció en la primera vuelta y que ocupa la cuarta posición (1-3)— y cerrará el campeonato a domicilio frente al Bansander, séptimo.

Josecho, jugador del Compostela, durante el encuentro ante el TSK Roces. / SDC

Tres rivales de la mitad alta de la clasificación que quizás lleguen a sus compromisos con el Compostela sin nada en juego. Especialmente determinante puede resultar la última jornada contra el Bansander, un rival que, dependiendo de los resultados previos, podría confirmar su salvación antes de dicho partido.

Sin embargo, el equipo sub 19 del Compostela pone el foco en la dura visita a Mareo ante el Sporting de Gijón, el equipo más sólido de la competición y al cual empató en la primera vuelta (1-1).