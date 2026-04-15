De Vingegaard a Johansen: así es el dominio danés en O Gran Camiño

Hace más de mil años, los vikingos surcaban las costas de Galicia dispuestos a conquistar todo a su paso. Hoy en día, ese vínculo inesperado entre la comunidad y el norte de Europa parece seguir latente, aunque cambiando los drakkars por la bicicleta y con un gran denominador común: O Gran Camiño.

La prueba gallega estrenó este martes 14 de abril su quinta edición y lo hizo, como viene siendo habitual, con la victoria de un corredor danés, en esta ocasión Julius Johansen, que es el primer lider de este año.

Con todo, parece que los corredores nórdicos sienten debilidad por la cita gallega y es que con la victoria de Johansen, 11 de las 18 carreras hasta ahora disputadas en la historia de O Gran Camiño fueron a parar a Dinamarca.

Un dominio desde el día 1

El dominio danés en la prueba comenzó ya desde el primer día. En 2022, Magnus Cort Nielsen terminó en primera posición en la etapa inicial de ese primer O Gran Camiño que acabó ganando el español Alejandro Valverde.

El propio ciclista del Uno-X Mobility fue uno de los grandes animadores de la última edición de la prueba, en la que logró tres victorias en las cinco etapas disputadas. Además, Cort Nielsen terminó en tercera posición en la clasificación final, a 38 segundos del canadiense Derek Gee.

Cort Nielsen celebra un triunfo en O Gran Camiño / OGC

El dominio de Vingegaard

Entre medias de las dos apariciones de Magnus Cort Nielsen, O Gran Camiño contó en las ediciones de 2023 y 2024 con un claro nombre propio: Jonas Vingegaard.

El dos veces ganador del Tour de Francia (2022 y 2023) y vigente campeón de la Vuelta a España mostró su dominio imponiéndose en tres de las cuatro etapas en cada uno de los años (en la edición de 2023 se suspendió la primera etapa) y terminó logrando el maillot amarillo en la clasificación general con una clara superioridad.

Vingegaard celebra su triunfo de 2023 en O Gran Camiño / Jesús Prieto

El tercer vikingo

Tras Vingegaard y Cort Nielsen, Johansen es el tercer ciclista danés que se viste de amarillo, aunque todo parece indicar que no será por mucho tiempo y que el nórdico ejercerá en el transcurso de la prueba el papel de gregario para ayudar a su líder Adam Yates, uno de los grandes favoritos a la victoria final.

El dominio en la contrarreloj disputada en A Coruña es un hito en la carrera de Johansen, al lograr su primer triunfo como ciclista profesional, casi diez años después de que se proclamara campeón del mundo juvenil en el Mundial de Bergen 2017.