El Obradoiro amplía el aforo del Multiusos para el derbi ante el Ourense

El Monbus Obradoiro firmó el pasado sábado un triunfo clave (84-92) en la cancha del Leyma Coruña en un duelo plagado de tensión y marcado por el gran ambiente vivido en las gradas que lo acerca un poco más a ACB.

Con la resaca aún del duelo ante el Leyma Coruña este viernes arranca una nueva jornada, que llega con un nuevo derbi al Multiusos Fontes do Sar, esta vez ante el Cloud.gal Ourense Baloncesto.

Imagen del derbi entre el Básquet Coruña y el Obradoiro / Casteleiro

Con tan solo cinco jornadas por delante, el conjunto de Diego Epifanio afronta el final de temporada sin margen de error: si gana todos los partidos volverá a ser equipo de ACB sin tener que esperar resultados de terceros, en este caso del Leyma.

Dada la importancia de la cita y ante la gran demanda de entradas (ya estaban todas agotadas este martes), el Monbus Obradoiro, al igual que hiciera en la primera vuelta ante el Leyma Coruña, ampliará el aforo en uno de los fondos. En concreto, se ampliará la grada de Fondo 2 con la instalación de más localidades portátiles.

Cómo comprar tu entrada

Tal y como explican desde el conjunto compostelano, los abonados tendrán prioridad para adquirir una nueva localidad hasta el jueves a las 14.00 h.

Una vez terminado este plazo, las entradas restantes se pondrán a disposición del público general.