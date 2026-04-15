Viravolta reunió a más de 800 gimnastas en Santa Isabel

El Club Gimnasia Rítmica Viravolta Santiago organizó el pasado sábado 11 de abril una completa jornada deportiva en el pabellón compostelano de Santa Isabel, consolidando su apuesta por la promoción y el desarrollo de la gimnasia rítmica en la ciudad. La cita reunió a más de 800 gimnastas a lo largo de toda la jornada.

Cadetes y alevines de nivel nacional en Negreira.

Durante la mañana se celebró el VI Torneo Nacional Viravolta Santiago, en el que el club anfitrión firmó una destacada actuación, alcanzando un total de siete medallas de oro, ocho de plata y cinco de bronce. La competición, disputada en casa, ante su familia y amigos, estuvo marcada por la motivación de las gimnastas y por el gran ambiente en las bancadas.

Participantes del club santiagués en el Torneo Nacional Viravolta.

Por la tarde fue el turno de la Liga Promesas Jael, patrocinada por Jael Joyería, una iniciativa impulsada por el propio club y orientada la gimnastas en etapas iniciales. Este formato busca acercar la competición a deportistas que comienzan en la disciplina, favoreciendo su progresión y fomentando la participación en un entorno adaptado y motivador.

Competidoras en la Liga Promesas Jael en el pabellón de Santa Isabel.

La actividad del club santiagués continuó durante el fin de semana con su participación en nuevas competiciones. El domingo, en Negreira, las gimnastas de Viravolta lograron dos medallas de plata en categoría base, mientras que en O Porriño consiguieron un oro en alevín escolar y dos bronces en distintas categorías.

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Desde el club compostelano valoran muy positivamente el desarrollo de la jornada, destacando tanto el alta participación como el ambiente vivido y la importancia de seguir impulsando la gimnasia rítmica tanto a nivel competitivo como de base. n