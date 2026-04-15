Yunio Barrueta: “Después de jugar contra el Leyma Coruña y ganarle, hay que seguir con este ritmo”

Yunio Barrueta celebra el que el Monbus Obradoiro sea el único equipo que dependa de sí mismo por el ascenso, aunque mantiene los pies en la tierra. Sabe que quedan cinco duros encuentros por delante y el primero es el de este viernes, a las 20.00 horas en el Multiusos Fontes do Sar, frente al Cloud.gal Ourense Baloncesto. Afronta este duelo con muchas ganas tras perder en la ida. Sobre el conflicto tras ganar al Leyma Coruña, se remite al comunicado de su club, del que la entidad no tratará más.

¿Cómo lleva la “resaca” postderbi?

Bien, al final ganamos, que era la meta. Estoy muy feliz con lo que hicimos colectivamente. Todo el mundo jugó muy bien, muy físico. Leyma también jugó muy físico, estaban en el partido entero y bueno, era la pelea en último cuarto. Nosotros duramos un poco más que ellos, fue la diferencia. Ellos tienen un buen equipo, con todo el respeto, son el número uno por una razón. Ahora que ganamos, nos faltan cinco partidos y hay que seguir el mismo ritmo.

¿Cuál cree que fue la clave para llevárselo? ¿El físico?

En el partido vas mirando donde tienen los puntos débiles. Tenían un punto débil ahí y, bueno, atacamos en poste bajo. Si no en el pick and roll, que tenían a uno con cuatro faltas y otro con tres. Y bueno, tratar de atacarlos así y usar un poco el cerebro. Al final, era la guerra esa de ver quién dura más, quién tiene más gasolina. Así, nosotros seguimos jugando físico y así son los últimos partidos. Tuvimos eso contra Palencia, era lo mismo, mantener el nivel físico alto y tratar de mantener el partido entero así.

Le tocó ir más al poste...

Sí, sí bueno tenía una ventaja ahí, vi que la posición del tres estaba defendiendo a Leo (Westermann) y, cuando él está en la pista, sabe los puntos débiles y tenían ese. Hice mi trabajo tratando de atacarlos ahí. Eso era un punto, también con (Diogo) Brito en el poste bajo y con (Travis) Munnings, que trabajó bien.

Emoción y ascenso directo

¿Qué supuso el reencuentro con el Coliseum?

Claro, fue desde que jugamos ahí en la Copa Galicia. Se siente un poco raro porque, imagínate, yo he jugado ahí por tres años y es una ciudad que aprecio muchísimo y que, bueno, es básicamente mi casa. Era mucha emoción viendo el pabellón lleno otra vez con 10.000. Me recordó mucho cuando jugamos contra el Real Madrid el año pasado, era el mismo tema, pero este era un poco más intenso y sé que el número uno contra el número dos era una cosa muy chula. Para el deporte gallego es la cosa más linda ver eso, llenar un estadio así en la segunda división es muy raro. Llenar el Coliseum fue muy lindo, viendo a mi familia y amigos ahí. De verdad que fue muy chulo regresar ahí.

Dependen única y exclusivamente de ustedes mismos por el ascenso directo, sin otro equipo...

Después de jugar contra el número uno y ganarle, ahora es como que hay que seguir con este ritmo. Sabiendo que nos faltan cinco partidos y no vamos a bajar la mecha para nada. Vamos a seguir jugando nuestros partidos, así como jugamos, y enfocarnos en el día a día, sabiendo que nos faltan tres o cuatro semanas. Es como vamos a seguir, con ese mismo ritmo, sin bajarlo ni un segundo, ni un día. No perder ni un día, porque cada uno es importante. Y seguir mejorando, porque todavía podemos hacerlo en algunas cosas. Hay que escuchar a Epi, lo que tenga que decir, y nosotros tenemos que reaccionar como jugadores.

Ourense

Ahora toca otro derbi, pero en casa. Tenían muchas ganas de este partido después de perder en Ourense...

Claro, es un partido que perdimos y era clave en ese momento. Hay que jugarlo igual que el del Leyma, es otro derbi. El baloncesto aquí en Galicia ha crecido muchísimo y va a ser muy intenso también. Yo sé que los aficionados van a estar aquí a tope. Ourense va a traer a su gente. Va a ser muy lindo aquí en Sar. Hay que jugarlo a full, como un derbi, sabiendo que nos faltan cinco partidos para la gran meta y hay que seguir así.

¿En qué les insiste Epi para este encuentro? Ellos llegan en un momento difícil y sin (Gabriel) Kalscheur...

Al final del día es un deporte, es un partido. Sé que no tienen a su mejor anotador, pero tienen jugadores con mucha calidad y es un equipo que está ahí, un poco fuera de los playoffs, pero nos ganaron allá. Eso es lo que hay que mantener en la cabeza. No podemos mirar que están en un momento malo. Hay que jugarlo como si fuera el número uno, mantenerlo así y darlo todo. Y más que jugando aquí en casa, ante nuestra familia y nuestra afición.

Vida, Holder y obradoirismo

¿Cómo lleva su estancia en la ciudad y el club?

Con el club muy bien, se han portado muy bien desde el primer día conmigo. Con la afición también, han sido geniales y nos siguen apoyando. Sé que estamos en buen momento también y todo está perfecto. La ciudad es lo que es, con mucho turismo y estoy muy cómodo aquí, con mi mujer y mi familia, que están aquí ahora. Estoy muy cómodo y nada, es una ciudad que, de verdad, tiene que en los días libres estoy cerca de todo. Cerca de diferentes playitas a las que me gusta ir. Está perfecto.

¿Cómo ve a Tra Holder?

Sé que contra Leyma no jugó tanto, pero bueno, en los entrenamientos él es muy bueno. Hace lo que tiene que hacer, escucha a Epi y siempre está ahí aprendiendo las jugadas, aprende mucho de Léo. Nos puede ayudar mucho en la anotación y repartiendo el juego. Sé que, cuando él tenga su momento, lo va a hacer muy bien. Nosotros confiamos en él y él tiene la confianza con nosotros también. Necesitamos a todo el mundo, a todos los jugadores. Hasta el último que no juega, necesitamos la energía positiva, porque es una ayuda para ganar estos partidos tan difíciles. La energía positiva de todo el mundo no es solamente en la pista, es en el banquillo y en el día a día, en el entrenamiento, es muy importante.

¿Qué mensaje le deja al obradoirismo en esta recta final?

Que nos sigan apoyando como desde el día uno, que lo han hecho muy bien y vamos partido a partido. Cada encuentro que nos toque aquí en casa, que nos animen y que nos sigan empujando hasta el final, sin importar el resultado. Que no se preocupen, porque nosotros daremos el cien por cien en la pista, que lo estamos dando todos los días. Día a día, vamos a tratar de ganar.