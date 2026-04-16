Epi: “Ourense ha sido el único equipo que nos ha ganado desde octubre”

Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, ha hablado en la rueda de prensa que sirvió como antesala al derbi que mide a su equipo ante el Cloud.gal Ourense Baloncesto, este viernes a las 20.00 horas en el Multiusos Fontes do Sar. Espera una fiesta del baloncesto gallego de nuevo, pero quiere afrontar el choque con los pies en la tierra, sabiendo que en el duelo de la ida perdieron. El equipo que dirige Moncho López, sobre el papel, no podrá contar con Gabe Kalscheur, uno de sus principales anotadores.

El técnico comenzó hablando del estado físico de los suyos, con problemas para Aitor Extxeguren y Álex Galán: “Hay alguno con algún problema gástrico, que le ha impedido entrenar ayer y que le va a impedir entrenar hoy, y alguna situación más incómoda, como Galán, que tuvo un problema en el cuello el día del último partido, por la mañana, en el entrenamiento. Le persisten un poco las molestias, pero tanto los fisios como el médico están muy pendientes de su evolución. El resto, en principio, pueden estar todos. El de los problemas gástricos es Aitor. Ahora he hablado con Jesús y me ha transmitido que Aitor no va a poder entrenar. Lo demás, los golpes y todas esas cosas, se están tratando todos los jugadores y esperemos que el resto pueda estar disponible, con la duda de Aitor”.

Después de reconocer que esta semana ha sido de “mucho ruido” y “difícil por diversas circunstancias”, no duda de sus jugadores. “El equipo está muy focalizado y sabe de la importancia del partido contra Ourense. Es un equipo que nos ganó en la primera vuelta y que el año pasado, con el mismo entrenador, fue capaz de ganar aquí, en Sar. Nos va a exigir muchísimo como para estar pensando en otro tipo de cosas o circunstancias que nos puedan desviar del camino de la concentración, del trabajo y del esfuerzo”, apuntaba.

Pese a todo, Epi no escapa de lo especial de un derbi y sabe que “tiene que volver a ser una fiesta”. Como ejemplo pone “el último derbi que acabamos de vivir hace seis o cinco días. Ha sido una auténtica fiesta en la grada. Creo que en los anteriores derbis que hemos vivido, tanto el que vivimos en el Coliseum, en Coruña, como el que vivimos en el Pazo con Ourense, en la grada se vio un gran ambiente y eso denota un poco la buena salud del baloncesto gallego y de nuestros aficionados, que quieren disfrutar del baloncesto. Siempre, el comportamiento de las aficiones ha sido ejemplar. Y eso es una parte, la de la grada”.

Los aficionados del Obradoiro disfrutan del derbi con el Leyma en la pantalla instalada en la praza Roxa / Antonio Hernández

“Luego está lo que es el baloncesto. Sé que ahora, numéricamente, parece que están en una situación de tierra de nadie, pero, primero, creo que jugamos contra un equipo que, a día de hoy, puede ser el único equipo que nos haya ganado dos veces durante la temporada, con lo cual ya tendrán una motivación. Luego, es verdad que cuando hay equipos que a lo mejor están sufriendo un poco, su entorno puede opinar que será mejor o peor la temporada, pero estoy convencido de que desde dentro van a hacer todo lo posible por hacer el mejor partido posible. Moncho (López) es un gran entrenador, ya lo demostró en la primera vuelta, va a preparar muy bien el partido y sus jugadores van a querer venir a reivindicarse, porque cuando siempre se duda de algo, es una motivación extra para cualquier persona, tanto del staff como de los jugadores, para dar un paso adelante”, continuaba.

También destaca su fuerte, el rebote ofensivo: “Son un equipo muy agresivo, pisan mucho la pintura, son muy buenos en el uno contra uno y son el mejor equipo en rebote ofensivo de la liga. En los últimos cinco partidos, nueve jugadores han cogido más de un rebote ofensivo por partido. Es una barbaridad. Entonces, eso quiere decir que tienen cosas que están muy bien trabajadas y cosas que son especiales en la liga. Su capacidad para jugar uno contra uno, que son el equipo que más tira de dos y el equipo que más va a la línea de tiros libres, viene de que juegan muy rápido y nos van a exigir mucha concentración en los primeros segundos. Nos van a exigir evitar lo que sufrimos allí. Hay que estar muy pendientes de todo lo que pasa en nuestra pintura, hay que controlar su tiro de tres, que allí nos hizo muchísimo daño, y, sobre todo, poner mucho foco en el rebote”.

Epi también fue preguntado por la motivación de sus hombres para este derbi tras perder en la ida: “Estamos haciendo muy buen trabajo y eso lo denota la clasificación, pero es que Ourense ha sido el único equipo que nos ha ganado desde octubre. Tenemos una motivación, sí puede ser extra, aparte de todo lo que rodea a la situación actual del equipo, aparte de ser un derbi, que siempre emocionalmente se vive de una manera distinta. Aparte de todo eso, nosotros tenemos muy presente que ese equipo ha sido capaz de ganarnos. Entonces, nosotros queremos demostrar que ahora, en esta nueva situación en la que estamos, vamos a hacer todo lo posible por llevarnos el partido”.

Admite que los ataques rápidos son “uno de sus fuertes”. “Lo que generan en los primeros segundos es uno de sus fuertes. Primero, porque todos los bases que trasladan el balón son muy incisivos. Después, porque muchos de los jugadores que rebotean pueden trasladar el balón y eso hace que, a veces, tu balance tenga que hacer un sobresfuerzo, porque a veces el tres o el cuatro trasladan el balón. Es un equipo que, en su llegada, quiere generar muy rápido una primera ventaja”.

“Evidentemente, es clave nuestro balance defensivo. Para eso también es clave controlar nuestras pérdidas de balón y hacer buenos tiros, para que eso nos permita hacer un mejor balance defensivo y poder parar esos primeros segundos. Pero después, tienen una estructura distinta a la mayoría de los equipos de la liga. Entonces, a partir de esa llegada, de parar ese juego en llegada que tienen, que está siendo muy productivo, luego tienen una estructura de juego en la que te complican mucho a nivel de scouting todo el tema relacionado con las ayudas y con esas situaciones que ellos intentan forzarte de uno contra uno y de bloqueo directo. No nos podemos relajar solo con sus primeros segundos, sino que luego tenemos que ser muy consistentes. De hecho, creo que fue una de las claves: ellos donde nos hicieron bastante daño en la primera vuelta fue a partir de que fuimos capaces de parar esos primeros segundos, pero luego tuvimos más problemas en el cinco contra cinco”, proseguía.

Los hombres de Moncho acudirán sin Gabe Kalscheur: “Evidentemente, pierden un gran jugador, uno que estaba siendo muy importante para ellos por su físico y que ofensiva y defensivamente es muy importante. Pero mira, en la primera vuelta no jugó (Carlos) Jürgens y eso parecía que era un alivio, que era un jugador menos en el roster, y eso hizo, por ejemplo, que (Isaac) Vázquez hiciese un partidazo porque dispuso de más minutos y pudieron jugar de otra manera, que a lo mejor no estaban jugando hasta ese momento con Jürgens. Nosotros no tenemos que mirar el roster. Tenemos que dar nuestro máximo nivel defensivo, respetar muchísimo al rival y más en las situaciones en las que estamos los dos equipos ahora mismo, con lo que significa jugar un derbi, y dar nuestro máximo nivel sin tener mucho en cuenta quiénes son los cinco jugadores que tiene Ourense en pista”.

Diego Epifanio dando indicaciones a sus hombres en el Torneo SanRoque. / Obradoiro

Epi también habló sobre la adaptación de Tra Holder: “Ayer hablé con él, porque el tío está haciendo todo lo posible. El otro día su debut no fue el esperado, para él sobre todo. Tomamos la decisión de ponerle un par de minutos a ver si podía subirse al tren en marcha, porque era un derbi, un partido muy importante y que exigía mucho. No estuvo afortunado el hombre. Ni él y ni el equipo en esos momentos en los que estuvo en pista. Luego, no vi la oportunidad de volverlo a meter. Ayer, hablando con él, me decía que está muy tranquilo, que entiende todo lo que queremos, la situación y está haciendo todo lo posible por ayudar al equipo. Nos está ayudando mucho, todos estamos siendo conscientes de la calidad que tiene y espero que, si todo va normal, pueda tener una oportunidad más de demostrar en el campo el talento que nos está demostrando en los entrenamientos. Además, está aportando muchas cosas que no se ven a nivel del trabajo diario y el otro día, en el vestuario, intentando ayudar a todos sus compañeros en un partido en el que fue muy difícil poder llevarnos la victoria”.

Por último, habló de la situación de bloqueo y continuación que propone Ourense: “Ellos tienen una estructura en la que hay mucho trabajo previo antes de la situación de pick and roll, porque hay mucha generación de ventajas. Primero, con bloqueos indirectos, en los que pueden buscar situaciones de uno contra uno. Y luego, a partir de ese momento en el que ellos deciden jugar el bloqueo directo, también tienen un spacing muy cambiante. Ya lo hicieron en nuestro partido y en los partidos que hemos scouteado. Consiguen ponerte en problemas para poder controlar su continuación. Vamos a tener que hacer un esfuerzo de concentración, sobre todo para controlar al balón, pero también todo lo que tiene que ver primero con las continuaciones de su bloqueo directo y después con todo lo que provoca que, según cómo tú quieras defender eso, les permite a ellos cargar el rebote ofensivo”.

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“Sí que es verdad que es una de las cosas en las que estamos poniendo mucho énfasis: controlar las dos cosas, su generación en el bloqueo directo y luego su generación en el rebote ofensivo. Porque según las decisiones tácticas que tomemos para defender sus situaciones, luego también tenemos que asumir cómo queremos defender el cierre del rebote al mejor equipo de la competición en ese apartado”, finalizaba.