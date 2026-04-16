Primera FEB
Horario y dónde ver gratis el derbi gallego entre Obradoiro y Ourense
El partido que los compostelanos disputarán en el Multiusos Fontes do Sar frente a Estudiantes también se podrá ver en televisión
Nuevo partido de Primera FEB para el Obradoiro, nuevo derbi gallego para los pupilos de Epi que, tras asaltar el Coliseum de A Coruña, se miden este viernes, a las 20.00 horas, en el Multiusos Fontes do Sar ante el Club Ourense Baloncesto.
Nuevo derbi gallego para el Obradoiro
Un nuevo derbi gallego con el que los compostelanos, que llegan enrachados tras 12 victorias consecutivas en liga, quieren seguir dando grandes pasos hacia el ascenso directo a la ACB, que solo consigue el primer clasificado de Primera FEB.
De ellos mismos depende, aunque hoy tendrán que pelear para llevarse la victoria contra un equipo de tabla media que, a pesar de que viene de tres derrotas seguidas, ya sabe lo que es ganar al Obradoiro.
¿Dónde ver gratis el derbi gallego entre Obradoiro y Ourense?
El partido se podrá ver en directo tanto en la plataforma de streaming AGalega.gal como en la G2, el segundo canal de la Televisión de Galicia (TVG).
Precisamente, desde la corporación pública han adelantado a EL CORREO GALLEGO que también se emitirá en directo, en los mismos espacios, el encuentro que disputarán Obradoiro y Estudiantes el próximo 26 de abril a las 18.15 horas en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago.
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