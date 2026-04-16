El júnior del Obradoiro, al Nacional tras ganar el título gallego

El Obradoiro Peleteiro ha vuelto a escribir una página dorada en su historia al proclamarse campeón de la Final a Cuatro del Campeonato Xunta de Galicia Júnior Masculino, celebrado este fin de semana en el pabellón municipal de Quirós, en Vigo. Un título que supone el noveno consecutivo para el conjunto santiagués y que certifica, además, su clasificación para el Campeonato de España, que se disputará en Huelva del 26 de abril al 2 de mayo.

En la semifinal, el equipo dirigido por Basilio Pampín se impuso con autoridad al Basquet Coruña por 61-36 en un encuentro marcado por la intensidad defensiva. Durante la primera mitad, ambos equipos se mostraron muy sólidos atrás, dificultando la fluidez ofensiva, lo que se reflejó en el marcador al descanso (25-22). Tras el paso por vestuarios, el Obradoiro Peleteiro encontró mejores opciones en ataque, logrando abrir brecha en el marcador. La firmeza defensiva permitió consolidar la ventaja hasta cerrar el partido con un claro 61-36, sellando el pase a la final y el billete al Campeonato de España.

Ya el domingo, en la gran final ante el Tifón Muebles Novobasket y con el pabellón volcado con el equipo local, se vivió un auténtico espectáculo de baloncesto. El encuentro arrancó con un ritmo anotador altísimo, con intercambio constante de canastas y un inspirado Álvaro liderando la ofensiva del conjunto santiagués. Al término del primer cuarto, el Obradoiro Peleteiro dominaba 21-28.

El segundo cuarto mantuvo la misma dinámica ofensiva. Ambos equipos impusieron su talento en ataque, con los santiagueses generando ventajas desde la dirección de juego y el Novobasket castigando en transición. El parcial del cuarto (29-30) dejó el marcador en 50-58 al descanso, con ligera ventaja para el Obradoiro Peleteiro.

Tras la reanudación, el conjunto visitante logró ampliar su renta gracias al acierto exterior, alcanzando una ventaja de 14 puntos (55-69). Sin embargo, el Novobasket reaccionó con carácter, dominando el rebote ofensivo y corriendo la pista para recortar diferencias. El tercer cuarto se cerró con un 71-76 que dejaba todo abierto para los diez minutos finales.

En el último periodo, el empuje del equipo local les llevó a colocarse a solo dos puntos (78-80), elevando la tensión en el pabellón. Fue entonces cuando el Obradoiro Peleteiro mostró su mejor versión: control del ritmo del partido, solidez defensiva y acierto exterior. Los triples de Álvaro, Nico y Yago, unidos a un gran trabajo en el rebote defensivo y una excelente circulación de balón, permitieron abrir de nuevo la brecha hasta el definitivo 86-99.

Un triunfo que no solo certifica el dominio del Obradoiro Peleteiro en el baloncesto gallego júnior, sino que también pone en valor el trabajo colectivo de una plantilla que ha sabido sobreponerse a las grandes dificultades a lo largo de la temporada gracias a su esfuerzo, compromiso y unidad.

Desde el club han querido felicitarlos a todos ellos por el enorme éxito logrado y desearles la mejor de las suertes en el próximo Campeonato de España.

El equipo está compuesto por Nico Fuentes (capitán), Álvaro Soneira, Paulo Bazal, Teo Martínez, Mauro Caneda, Yago Rey, Mahamadou Sylla, Facundo Cornalis, Iván Solntsev y Xoel Meijide, junto a los cadetes que han contribuido durante toda la temporada: Miguel Bascoy, Mateo Riveiro, Pablo Alonso, Simón Bernal, Gonzalo García y Alex Traveso. Al frente del equipo, el cuerpo técnico compuesto por Basilio Pampín, Marcos Toquero, Joca García y Julio Santiago.