El LIV Golf cerrará el millonario circuito en 2027

Con el arranque de la sexta prueba de la temporada del LIV Golf en Ciudad de México este mismo jueves, la anunciada ‘bomba’ que parecía estar a punto de anunciarse con la suspensión definitiva del circuito tras la prueba en el recorrido mexicano, finalmente quedó desactivada, al menos hasta final de temporada.

Y es que la temporada del LIV Golf 2026 parece asegurada, aunque no parece que vaya a tener continuidad en el futuro, porque lo único que confirmó el CEO del LIV Golf, Scott O’Neill, que el circuito saudita completará las pruebas previstas en esta campaña, sin avanzar nada más sobre el futuro.

Tras aterrizar el miércoles en Golf Chapultepec, el máximo dirigente del circuito saudita, quiso salir al paso de los rumores que apuntaban que el Fondo Soberano de Inversión Pública Saudí (PIF) cerraba el ‘grifo’ ilimitado con el que ha contado el LIV para poner punto y final a la aventura en 2027.

El CEO del LIV Golf, Scott O'Neill, desmintió que el circuito finalizara tras la prueba de México aunque no avanzó su futuro / LIV GOLF

"La temporada 2026 no se altera"

“Quiero ser absolutamente claro: Nuestra temporada continúa exactamente como está planeada, sin interrupciones y a toda máquina”, decía Scott O’Neill en un comunicado. “Aunque el panorama mediático a menudo está lleno de especulaciones, nuestra realidad se define por el trabajo que realizamos en la hierba. Nos dirigimos al corazón de nuestro calendario de 2026 con toda la energía de una organización que es más grande, más ruidosa y más influyente que nunca”, decía.

“La vida de un movimiento emprendedor a menudo se define por estos momentos de presión. Nos inscribimos en esto porque creemos en alterar el statu quo. Hemos enfrentado vientos en contra desde el principio y cada vez hemos respondido con resiliencia y gracia. Ahora, respondemos haciendo lo que mejor sabemos hacer: montar el espectáculo más cautivador del deporte”.

La cadena de televisión FOX confirmó la noticia que se venía comentando desde última hora de la tarde del miércoles por las principales cabeceras mediáticas del mundo anglosajón: el PIF ha decidido dar un giro en su política de inversiones, justificándose entre otras cosas por el conflicto bélico en Irán, y LIV ha desaparecido de sus prioridades.

¿Que pasará con los jugadores?

Bryson DeChambeau acaba contrato justo cuando el LIV Golf cierre sus operaciones / LIV GOLF

Eso significa que cuando termine la temporada 2026 el circuito desaparecerá a no ser que aparezcan otros inversores dispuestos a coger el testigo o hacerlo acompañado del PIF en menor manera, que el actual derroche del dinero en un circuito que no ha logrado unirse en el negocio con el PGA Tour y ya no parece que eso vaya a suceder.

Algunas de las grandes estrellas como Brooks Koepka o Patrick Reed, ya decidieron regresar al PGA Tour mientras que uno de los mayores activos del LIV Golf, Bryson DeChambeau acaba contrato en 2026 y aún no ha renovado. También fue preguntado sobre el tema otro de los primeros jugadores que firmaron por el LIV Golf, el castellonense Sergio García, que en las entrevistas previas al torneo, desconocía las intenciones del circuito saudita.

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Sin DeChambeau, Jon Rahm quedaría la única figura relevante de la liga saudí y tampoco parece probable que el español esté dispuesto a continuar una vez termine su contrato en esta situación por lo que deberían realizar el camino inverso y regresar al PGA Tour una vez ‘purguen’ sus pena por marchar a un circuito que parece tener fecha de caducidad.