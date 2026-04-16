El santiagués Diego López acaba la etapa de O Gran Camiño con dolor

Quien vivirá este jueves una jornada muy especial es el carballés Tomás Pombo (Movistar) con la salida a unos metros de su casa, experiencia que protagonizará al día siguiente Carlos Canal con la etapa que parte de Xinzo de Limia ante sus paisanos.

Los seis gallegos siguen vivos en O Gran Camiño, aunque en el caso del santiagués Diego López es casi de milagro. El corredor del Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua sufrió una durísima caída en la crono inicial de A Coruña cuando una señora se cruzó en su camino en el momento en el que el ciclista circulaba a gran velocidad, a más de 50 kilómetros por hora.

El encontronazo acabó con el compostelano tirado en el suelo durante bastante tiempo aunque final mente llegó a la meta perdiendo más de ocho minutos y con un fuerte golpe en la cadera y en una rodilla. La mujer, que se coló entre las vallas para cambiar de acera fue gtrasladada al hospital con un fuerte traumatismo craneoencefálico y una fractura de pómulo.

Diego López tenía muchísima ilusión puesta en esta carrera. Acaba de incorporarse al pelotón profesional con solo 18 años y podía estrenarse ante sus paisanos. Ese pundonor lo llevó a acabar la etapa en Barreiros aunque después de mucho sufri iento a causa de las fuertes magulladuras sufridas el día anterior. Tenía marcado este jueves en su calendario.

La jornada finaliza en Padrón, en donde estará arropado por su familia y amigos y esos ánimos seguro que le darán la fuerza suficiente para hacer gala de su calidad, sobre todo cuando la carretera se empina hacia arriba.

El podio está formado por Rafael Reis con su paisano Nelson Oliveira (Movistar) a 1 segundo y el noruego Jorgen Nordhagen (Visma) tercero a 12 segundos. El gran favorito, Adam Yates (UAE Emirates), es quinto con 25 segundos perdidos.

En cuanto a la clasificación de los gallegos, Carlos Canal (Movistar) ocupa la duodécima plaza de la general a solo 44 segundos del líder; el arousano Martín Rey (Burgos Burpellet BH) marcha en la posición 58 a 3:19; el cambadés Ángel Sánchez (Tavfer-Ovos Matinados Mortágua) se sitúa en el puesto 72 a 4:57; el carballés Tomás Pombo (Movistar) está en la posición 83 a 7:21; el pontevedrés Lois de Jesús (Tavfer-Ovos Matinados-Mortá gua) es el 102º a 11:44; y el compostelano David López (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) es penúltimo a 13:19 del maillot amarillo.