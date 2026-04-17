El compostelano Diego López abandona O Gran Camiño tras sufrir una caída en la crono inical

La cuarta etapa de O Gran Camiño, disputada entre Xinzo de Limia y Cabeza de Meda (Ourense) y con victoria para Adam Yates, estuvo marcada por el abandono del ciclista santiagués Diego López (Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua). El corredor decidió retirarse de la prueba tras no poder recuperarse del todo de la durísima caída que sufrió en la crono inaugural de A Coruña, donde un incidente inesperado marcó su carrera.

El ciclista de 18 años fue sorprendido en la primera etapa por una señora que se cruzó en su camino cuando este circulaba a más de 50 kilómetros por hora.

Además de perder más de ocho minutos, el compostelano terminó por los suelos y recibió un fuerte golpe que ha complicado su trayectoria en la prueba. Por su parte, la mujer, que se coló entre las vallas para cambiar de acera, fue trasladada al hospital con un fuerte traumatismo craneoencefálico y una fractura de pómulo.

De esta forma, Diego López pone fin a su accidentado estreno en O Gran Camiño, prueba en la que todavía compiten cinco gallegos. Martín Rey, el mejor posicionado en la general (37º), finalizó la etapa de hoy a 06:31 de Yates y cuatro segundos antes que Ángel Sánchez (40º). Carlos Canal, vencedor en el segundo día, ocupa el puesto 38 de la general y entró a 10:08 del británico. Por su parte, Tomás Pombo (53º) llegó a 11:35 de cabeza de carrera, mientras que Lois Dejesús (95º) lo hizo a 28 minutos.