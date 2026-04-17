Horario y dónde ver la final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad
Ambos conjuntos buscarán convertirse en los monarcas del fútbol español
Todo preparado en el estadio sevillano de La Cartuja para vivir este sábado, a partir de las 21.00 horas, uno de los eventos de fútbol más importantes del año en España, la final de la Copa del Rey.
Atlético de Madrid y Real Sociedad, el duelo final de la Copa del Rey 2026
Un partido a cara o cruz que enfretará a Atlético de Madrid y Real Sociedad. Los pupilos del Cholo Simeone —que vienen de superar una complicada eliminatoria ante el F.C. Barcelona— y los jugadores adiestrados por Pellegrino Matarazzo —que llegan de eliminar en semifinales a su eterno rival, el Athletic de Bilbao— buscarán este sábado la victoria para llevarse a casa la gloria de levantar el trofeo que les convierta en reyes del fútbol español.
¿Dónde ver la final de la Copa del Rey 2026?
El enfrentamiento se podrá ver en directo por La 1 de Televisión Española (TVE), RTVE.es y RTVE Play.
Además, los clientes de Movistar podrán seguir la gran final en el canal LaLiga por M+ (dial 54) y en la plataforma de streaming Movistar Plus+ por el dial 7.
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