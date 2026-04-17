Así está el mercado de MotoGP: Revolución total en 2027

El Mundial de MotoGP cambiará drásticamente en 2027 con la llegada de un nuevo reglamento técnico, la reducción de la cilindrada (de 1.000 cc. a 850 cc), nuevo proveedor de neumáticos (Pirelli) y un nuevo pacto de la concordia entre los equipos y el organizador del campeonato, MotoGP Sports Entertainment Group (ex Dorna).

Mientras se negocia un acuerdo por el reparto de beneficios, el mercado de pilotos está ‘congelado’ y nadie puede anunciar fichajes de futuro, aunque hace meses que las principales estrellas tienen cerrados sus próximos contratos e incluso las escuderías satélite han empezado a moverse para asegurarse la mejor opción.

El ‘dream team’ de Ducati

Entrando en el terreno de la especulación, mientras no sea oficial, todos en el paddock dan por hechos los cambios más destacados, que propiciarán una auténtica revolución en la parrilla. La más ‘sonada’ es la nueva dupla española de Ducati, con Marc Márquez y Pedro Acosta asegurando un ‘dream team’ a los de Borgo Panigale.

Según parece, la única duda en el contrato de Márquez es la duración, ya que Ducati quería vestirle de rojo dos años y Marc, de 33 años, podría inclinarse por una opción de 1+1. Acosta, por su parte, sellará su compromiso hasta el final de la temporada 2028.

El ‘tiburón’ de Mazarrón, considerado uno de los jóvenes pilotos con mayor talento y proyección, ocupará la plaza de Pecco Bagnaia, que ha dado pistas más que suficientes sobre su futuro destino. El italiano se unirá en Aprilia a su compatriota Marco Bezzecchi, el único piloto que a estas alturas ya ha sellado su destino, tras firmar su renovación con los de Noale.

Jorge Martín, que ha resurgido después de un estreno de pesadilla en 2025 con Aprilia, tiene este año una oportunidad de despedirse a lo grande del equipo, con el que ha vuelto a ganar. En 2027 cambiará de rumbo nuevamente y aunque hace solo unos meses muchos le situaban en Honda, parece que finalmente ‘Martinator’ se ha decantado por vestir de azul en Yamaha, donde relevará a Fabio Quartararo, que será la sorpresa en el box de Honda.

Martín formará una pareja inesperada con Ai Ogura, que se convertirá en el primer piloto japonés en el equipo oficial de Yamaha en muchos años. Quartararo, por su parte, fue uno de los primeros en dar el paso para asegurar su futuro en HRC, cansado de los problemas de la M1, que mucho tendrá que mejorar para ser competitiva con el cambio de normativa. Según se ha filtrado, el francés compartirá box en Honda con el prometedor David Alonso, campeón del mundo de Moto3 y que este año brilla en Moto2.

Desbandada en Gresini

Álex Márquez, ansioso por formar parte de un equipo de fábrica, se marchará de Gresini para firmar como titular en KTM. Su compañero podría ser Maverick Viñales, pero su recurrente lesión de hombro condiciona un ascenso que hace poco parecía seguro.

Una vez colocadas las ‘grandes fichas’ del tablero, en los equipos satélite también el mercado está en plena ebullición. Fabio Di Giannantonio tiene su asegurado su puesto en el VR46, pero no así Franco Morbidelli, que cederá su asiento a Fermín Aldeguer. En Gresini, ya han ‘contraatacado’ fichando a otro talento de Moto2, Daniel Holgado y trabajan para recuperar a Enea Bastianini.

En Pramac Yamaha apuestan por la estabilidad y todo apunta a que continuarán con su actual dupla, formada por Toprak Razgatlioglu y Jack Miller. En Tech3, tras la llegada del grupo inversor que lidera Guenter Steiner, podrían cambiar de fabricante (KTM) y convertirse en clientes de Honda, lo que permitiría a Luca Marini seguir vinculado al constructor japonés.

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En Trackhouse Aprilia, tras la salida de Ogura, podría encontrar acomodo Joan Mir, que volvería así a trabajar a las órdenes de su ex jefe en Suzuki, Davide Brivio y junto a Raúl Fernández. En LCR, seguirán Johann Zarco y Diogo Moreira salvo sorpresa de última hora.