El Obradoiro, sin piedad con el Ourense en el derbi /

Nuevo derbi y, de nuevo, victoria del Monbus Obradoiro, que supera al Cloud.gal Ourense Baloncesto en un duelo en el que los locales 'olieron la sangre' y no desaprovecharon la ocasión para resarcirse de la derrota de la ida por 94-57. No tuvieron opción los de la ciudad de las Burgas, que desde el inicio fueron inferiores e incapaces de ofrecer 'brotes verdes' que auguraran mayor iguadad. Quien no pudo formar parte de este triunfo fue Etxeguren, todavía enfermo y que estuvo con mascarilla viendo el choque.

El primer ataque fue ourensano, negado. Así, Westermann era el encargado de 'abrir la lata' con un triple frontal. Vrabac erraba dos consecutivas y Gill se liaba con Lisboa. No le salía nada al COB y Barrueta dejaba una en el poste, siguiendo con un dos más uno tras una preciosa bandeja en transición (8-0). Dos Anjos machacaba a pase de Galán y Moncho López paraba con el 10-0. Al regreso, 'agua' en el ataque visitante y pase de fútbol americano de Westermann, frenado por una falta que dio dos tiros libres, efectivos, de Barrueta. McDonell, de tres, metía la primera de los suyos. Dos Anjos lo siguió con ventaja bajo el aro (14-3).

Búscate en la grada (obra vs ourense) / Jesús Prieto

Vrabac metía un tiro libre, Fernández una bandeja en transición y Gill aportaba cerca del aro. Eso sí, Dos Anjos seguía castigando en el poste y Barcello se lucía con una bandeja a aro pasado espectacular (18-8). Con las rotaciones, parecía que se rebajaba el ritmo inicial. Los visitantes buscaban el cinco para cinco. Pero el Obra volvía a imprimir velocidad y Brito, tras penetrar, asistía a Kravic tras arrastrar a la defensa. El interior repetía palmeando en el aro (23-8). Entraba Holder para jugar por primera vez en Sar. Okanu, tras rebote, daba aire en el poste. No importó, el Obra olía la sangre y Kravic repetía en el poste. La última fue de Fernández, para cerrar con el 25-11.

Regresaban los de Epi con triple de Andersson, rápidamente respondido por la bomba de Vázquez. Okanu recortaba dos puntos desde la línea de personal y el Ourense forzaba una pérdida en el saque del Obra, que no aprovechaba. Era su oportunidad, con los locales incómodos, pero no terminaban de responder los de Moncho, aunque no dejaban de presionar a los de Epi desde la salida del balón.

Reaparecían los locales con paso atrás de Munnings para 'enchufarla' de tres. Brito también se lucía, a media distancia, y Galán dejaba un buen gancho en el poste que llevaba al tiempo de Moncho (35-16). Seguían sin estar cómodos los de la ciudad de las Burgas con la buena defensa tras bloqueo directo del Obradoiro. Munnings anotaba tras rebote y, al fin, McDonell, tras fintar el tiro, conectaba su segundo triple. Erraba dos tiros libres Dos Anjos, pero el COB perdía la bola y Munnings volvía a castigar en el poste para el más veinte.

Pérdida entre Barcello y Westermann que conectaba en la contra el exobradoirista Huguet. Paraba Epi, que dejaba en el banquillo al base galo, quien no terminó de encontrarse. Y acierto, porque Quintela golpeaba desde el exterior para doblar de nuevo al COB (42-21). Seguía el 'showtime' local, con triple de Barrueta y la media distancia tras reverso de Barcello. Se apuntaba Don Anjos con un gancho que recordó a la leyenda de los Lakers, última de la primera parte (49-21).

Volvían los protagonistas a la cancha y Lisboa dejaba una bonita bomba lateral. Gill fallaba tras pase aéreo, pero McDonell sacaba falta de tiro tras rebote. Impecable. Barrueta conectaba un buen triple a un par de metros de la línea y Galán se aventuraba en una difícil penetración que tuvo premio (54-25). Gill ahora sí encontraba el balón por arriba para finalizar y Lisboa metía dos tiros libres. Querían evitar los treinta de diferencia y trataban de aprovechar un temprano bonus, con Fernández sumando ambos intentos. Los acompañaba con una bomba y, tras robo del COB, Lisboa aparecía desde el exterior para bajar de los veinte. Tiempo de Epi.

Galán encestaba tras bote a media distancia y Barcello corriendo a la contra para recuperar terreno. El alapívot compostelano salía tras meter un tiro libre (60-36). Fernández anotaba con otra buena bomba y McDonell bajo el aro. Volvía a para Epi. Llegaba la quinta falta visitante y Westermann no fallaba en la línea de personal. Munnings volvía a rebotear en ataque para anotar de nuevo. Gran canasta de Quintela y gancho espectacular de Kravic agotando el crono. Brito recibía un gran pase de Kravic tras cortar hacia adentro y finalizaba sin oposición. Vázquez y Seixas metían un tiro libre cada uno para cerrar el cuarto con el 70-44.

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Último acto y todo prácticamente decidido. Seixas regresaba con un gancho y Fernández con dos tiros libres. Kravic fallaba los suyos, aunque compensaba bajo el aro. Vázquez se escapaba de su marca para dejar una bandeja a aro pasado y seguir intentando la remontada. Noqueaba Munnings con un triple esquinado. A unque Fernández, el mejor visitante, conectaba otra buena penetración. No importó, era imposible, triple y dos tiros libres de Brito. Poca historia tuvo el resto del choque, salvo el estreno anotador de Holder con un tiro libre y posterior bomba. Así, el Obradoiro ganó 94-57.