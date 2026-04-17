Secho Martínez, antes de recibir al Montañeros: "Lo importante es que tengamos hambre de ser mejores"

La SD Compostela se encuentra en una situación favorable, pero no definitiva. A falta de cuatro partidos, el cuadro de Secho Martínez recibe este domingo (San Lázaro, 18.00) al Atlético Coruña Montañeros con el objetivo de mantener un liderato que ostenta gracias a una ventaja de dos puntos respecto al Arosa. En la previa del choque, el técnico blanquiazul analizó a su rival e insistió en la necesidad de afrontar el momento clave del curso "con mucha hambre".

“Lo importante es que tengamos hambre, mucha hambre de ser mejores, de crecer y de pelear al máximo por nuestro objetivo”, señaló el entrenador compostelanista durante su comparecencia. Un mensaje que recoge también al entorno del club, destacando la unión entre equipo y afición en el tramo final de la temporada.

"Es muy importante que la gente sienta y palpe que tenemos hambre, que no nos rompamos y que vayamos todos juntos. Es muy importante para el club que empujemos todos juntos porque estamos en el momento determinante", comentó.

El preparador sonense destacó que el equipo encara los últimos cuatro partidos con una mentalidad muy ambiciosa: "Tenemos la mentalidad de que ahora tiene que llegar nuestra buena racha y tiene que ser lo más completa posible. Eso pasa por mentalizarnos para ir a por los encuentros que quedan”.

"Creo que es el momento y estamos preparados"

Una idea que ha de ser trasladada al terreno de juego y que topará en el Atlético Coruña Montañeros el primer gran escollo. "Ahora toca preparar bien este rival, que hace cosas interesantes, que las hace bien y que, especialmente, me gusta", comentó Secho que reconoció ver a los suyos "preparados" y "mentalizados" para dar "una buena versión".

Con todo esto, el entrenador blanquiazul optó por evitar mirar más allá del duelo del domingo: "Tenemos que preparar bien el partido, el plan de juego, estar centrados y trabajar la mentalidad de los jugadores. Si los jugadores fluyen y están bien, creo que es el momento y que estamos preparados".

Tenemos que preparar bien el partido, el plan de juego, estar centrados y trabajar la mentalidad de los jugadores. Si los jugadores fluyen y están bien, creo que es el momento y que estamos preparados". Secho Martínez — Entrenador del Compostela

Sobre el Montañeros, el técnico explicó que se trata de un equipo "con un estilo muy definido y con mecanismos bastante marcados, tanto a nivel defensivo como ofensivo". En ataque, el sonense destacó que "juega muy escalonado, con muchas alturas y con los puntas muy abiertos. Casi siempre con uno o dos jugadores en la base y luego mete muchos hombres por delante de la línea del balón".

Además rescató tiempo para enfatizar en la variabilidad táctica de los coruñeses, así como su "potencial ofensivo": "Tiene muchas salidas de tres, mucha lateralización, movilidad, llegada al área y es un equipo muy centrador, sobre todo con la pierna cambiada. Tiene potencial ofensivo y creo que va a venir aquí a tratar de hacer eso. Va a haber que hacer un buen partido y estar muy centrados".

Por otro lado, Secho centró su planteamiento en la solidez defensiva. "Va a ser fundamental defender cada vez mejor. Hablo de apretar mejor, de reconocer mejor los estímulos y los momentos para presionar. Esa es una de las claves de aquí al final", manifestó el técnico compostelanista el cual admitió que, a pesar de contar con un equipo de evidente mentalidad ofensiva, confía mucho en su capacidad defensiva.

"La afición siempre es importante"

En el apartado de las bajas, la principal novedad pasa por Jorge Valín que podría llegar a tiempo para entrar en la convocatoria pese a unas molestias en el hombro, mientras que Zuba será baja tras sufrir un esguince de tobillo en el entrenamiento del pasado sábado.

Secho Martínez, durante un encuentro de la SD Compostela en San Lázaro. / Antonio Hernández

Por último, el entrenador del Compos quiso poner en valor la comunión vivida en Vilagarcía entre equipo y afición, y que se saldó con una victoria de vital importancia. "Todo suma, todo ayuda y, evidentemente, la afición siempre es importante en cualquier equipo", reconoció el técnico.

"Ojalá al final podamos dar una alegría a la afición y terminar el año con la satisfacción del trabajo cumplido o con la consecución de los objetivos marcados", subrayó el técnico que también reconoció que "esa conexión con la grada y con la ciudad" es el camino correcto para "que entre todos podamos ayudarnos y ser mejores".