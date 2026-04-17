Unai Peón: "Fichar por el Compos es una oportunidad que no puedes rechazar"

En la antesala de una nueva final por el ascenso, Unai Peón Cuesta (San Sebastián, 18/04/2004) analiza el decisivo encuentro que medirá este domingo (San Lázaro, 18.00) a la SD Compostela con el Atlético Coruña Montañeros, su ex equipo. El centrocampista, una de las piezas clave para Secho Martínez en este tramo final de campaña, repasa además su llegada al club y la situación actual de la esedé.

¿Cómo se fraguó su llegada al Compostela?

Estaba un día en casa y me llamó mi padre para decirme que el Compostela se había interesado por mí y quería saber qué opciones había. La verdad es que me pilló un poco por sorpresa. Fue todo muy rápido, de un día para otro, y tenía que tomar la decisión ese mismo día. Al final fichar por el Compos es una oportunidad que no puedes rechazar.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención del club cuando llegó?

Un poco todo lo que es la entidad. Siempre lo digo: el Compostela está en Tercera Federación, pero no es su categoría. Es uno de los grandes de Galicia. La masa social que mueve, las instalaciones, la gente que trabaja en el club y la implicación que hay alrededor me sorprendieron muchísimo.

Después de estos primeros meses, ¿se siente totalmente adaptado?

Sí, totalmente. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico y la directiva me lo pusieron todo muy fácil desde el primer día. Ahora mismo me siento uno más.

Lleva 12 partidos, ha sido titular en 8 y suma más de 700 minutos. ¿Esperaba tener tanto protagonismo?

Sinceramente, no. Venía a pelear por minutos, a intentar hacerlo bien y ayudar al equipo, pero viéndolo en perspectiva no esperaba tener este papel tan rápido. Estoy muy agradecido por la confianza.

¿Dónde cree que está aportando más al equipo?

Intento dar el máximo en cada partido. Soy un jugador que se deja todo en el campo, que se exprime hasta el último minuto. Creo que en ese aspecto puedo estar ayudando bastante al equipo.

¿Cómo es trabajar en el día a día con Secho Martínez?

Vengo de un contexto parecido en el Montañeros, con un estilo de entrenador similar. Secho es un técnico muy analítico, que controla mucho el juego y trabaja mucho el análisis de partidos. Ya estaba acostumbrado y me estoy adaptando bien, además de seguir aprendiendo.

El pasado domingo lograron una victoria clave ante el Arosa. ¿Qué valor le dan dentro del vestuario?

Hace unas semanas hablábamos de que nos quedaban cinco finales, y este partido era de vital importancia, sobre todo por ser un rival directo. Tras conseguir la victoria la celebramos, como es lógico, pero enseguida pusimos el foco en el siguiente partido.

A nivel personal, se le vio muy participativo. ¿Ha sido su partido más completo desde que llegó?

Me sentí muy cómodo, la verdad. En este tipo de partidos tienes la motivación por las nubes. También guardo un gran recuerdo de mi debut en San Lázaro. Son encuentros que se me van a quedar en la memoria durante mucho tiempo. En este caso, además, jugué en una posición en la que estoy muy acostumbrado, en el doble pivote, y me encontré muy bien.

Firmó hasta junio de 2027, algo poco habitual en el Compostela. ¿Siente esa confianza por parte del club?

Fue algo que me transmitieron desde el primer momento. Me dijeron que contaban conmigo también para el año que viene como sub 23. Es algo que agradezco mucho porque demuestra que hay un interés real más allá de esta temporada. Estoy muy agradecido al club por la confianza.

El equipo está en una situación favorable para ascender a Segunda Federación. ¿Cómo afrontan este tramo decisivo?

Nos quedan cuatro finales, hay que ir partido a partidoy el domingo tenemos la primera. Queremos conseguir el objetivo lo antes posible, pero sin mirar más allá del siguiente encuentro. Estamos en una situación muy buena, mejor que hace una semana, pero no podemos desaprovecharla. Toca seguir trabajando y remando todos juntos.

Este domingo se enfrenta a su ex equipo, el Atlético Coruña Montañeros. ¿Es un partido especial?

Sí, es especial porque tengo muchos amigos allí y le guardo mucho cariño al club, que fue el que me dio la oportunidad. Pero más allá de eso, es un partido más. Tenemos que ir a ganar porque es una de las finales que nos quedan. Antes y después será especial, pero durante los 90 minutos hay que competir al máximo.

¿El cuerpo técnico le ha preguntado acerca del Montañeros?

El cuerpo técnico conoce muy bien a todos los rivales y hace un gran trabajo de análisis. Si necesitan alguna información puntual puedo aportar, pero en ese sentido está todo muy bien preparado.

El Atlético Coruña Montañeros está a tres puntos del playoff. ¿Le ve con opciones reales de meterse?

Sí, me parece un gran equipo, muy trabajado. Han tenido partidos en los que quizá no han tenido la suerte de cara y podrían estar ahora mismo en playoff. Están a tres puntos y tienen opciones reales. Eso sí, espero que sumen en todos los partidos menos en el de este domingo.

La afición volvió a estar de diez el otro día. ¿Qué mensaje le manda de cara a este tramo final?

Ahora mismo necesitamos ese apoyo más que nunca. Que estén unidos y que vengan a animar, porque en casa nos quedan partidos muy importantes. Ojalá podamos llenar el estadio. Se nota muchísimo cuando la afición está detrás del equipo. Estamos muy agradecidos por el apoyo, como el desplazamiento a Arousa, que nos motivó mucho y fue clave para conseguir la victoria.