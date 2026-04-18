DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
El Compostela se complica la permanencia tras perder con dureza ante el Sporting de Gijón
El conjunto de Suso Álvarez compitió durante muchos minutos frente al juvenil gijonés pero pagó muy caro una expulsión y un descuento fatídico (4-0)
No pudo ser para el Juvenil División de Honor de la SD Compostela, que cayó ante el Sporting de Gijón (4-0) en su visita a la ciudad deportiva de Mareo. Con esta derrota y a la espera de que se disputen el resto de partidos de la jornada, el cuadro picheleiro se mantiene en puestos de descenso a falta de solamente dos partidos.
El duelo comenzó con mucha intensidad. El Sporting, dispuesto a resolver el partido desde bien pronto, empezó a monopolizar la posesión del balón pero se topó con un Compos muy serio y ordenado en defensa. La resistencia picheleira se quedó a las puertas de alcanzar el descanso en tablas y cedió el 1-0, obra de Pedro Méndez, en el descuento del primer acto (45+2’).
Tras la reanudación, el encuentro siguió el mismo guion. La igualdad imperaba y el Compos apretaba en busca del empate. Ya en los últimos diez minutos, Álvaro Suárez aprovechó la desesperación santiaguesa para doblar la ventaja (82’).
El tanto multiplicó el desaliento en el bando visitante que terminó de cavar su propia tumba dos minutos después. Javier García fue expulsado por dar una patada sin balón, acabando con cualquier atisbo de remontada blanquiazul. Gontzal Meaurio (90+2’) y Hugo Dacal (90+4’) completaron la goleada gijonesa en el descuento del partido.
Sin tiempo para lamentaciones, el Compostela recibe el próximo fin de semana al Racing de Santander, conjunto al que venció en la primera vuelta (1-3) y que ocupa la cuarta posición.
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