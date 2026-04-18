El Leyma Coruña cae al límite en Fuenlabrada y da aire al Obradoiro

Grandes noticias para el Monbus Obradoiro en su carrera por el ascenso directo. El Leyma Coruña cae ante elFlexicar Fuenlabrada por 75-74 en un duelo que comenzaron dominando los de Carles Marco, pero que cedieron en una segunda parte en la que la presión de los de Iñaki Martín se junto con la moral, tras la derrota en el derbi del Coliseum ante los de Diego Epifanio. El Leyma metió un palmeo final que les daba el triunfo, al límite, pero los colegiados dictaminaron que estaba fuera de tiempo. Fuenla pudo tener una renta mayor de no ser por su bajo rendimiento desde el tiro libre, con un 31 por ciento.

En el primer cuarto, el Fuenlabrada presionó bien al Leyma, pero los herculinos lograron castigar y desmoralizar a los fuenlabreños. De 'excesiva' podría calificarse la renta que consiguieron los de Marco con un 12-23, pero la realidad es que su labor en el rebote, trabajado durante toda la temporada, dio sus frutos con 16 totales, seis de ellos ofensivos, por los 5 de Fuenla, todos defensivos.

En el segundo, comenzaron mal los locales, con una defensa más pasiva tras el duro castigo inicial. Pero los de Marco no supieron aprovecharse de ese factor anímico del rival. Así, fueron mejorando los de Martín y ganaron el cuarto para recortar un punto al descanso con el 30-40.

Al inicio de la segunda parte, llegaría la sorpresa. La presión del Fuenlabrada haría mella en los de Marco, totalmente superados y que se cargaban de faltas. El acierto de los locales y las pérdidas visitantes comenzaron a hacerles creer a los de Martín y lograron la remontada poniendo el 62-58 en el electrónico.

Todo por decidir y a los coruñeses comenzó pudiéndoles la presión. Ampliaba la distancia el Fuenlabrada en un duelo de presión defensiva total en ambos lados. Parecía que querían consumir tiempo los de Martín, pero su selección de tiro comenzó a empeorar y también se sumaban las pérdidas ante la buena presión herculina. Así, se empezaba a oler la remontada visitante, que pidió tiempo en la última posesión a ocho segundos. Intentaron una difícil bandeja cayendo que se salía y un palmeo de Jou, que parecía en tiempo, entraba. Celebraban los herculinos antes de tiempo, mientras se reunían los árbitros. Y los colegiados negaban la canasta y la fiesta pasaba a ser del Fuenlabrada. Cuarta derrota del Coruña, que le permite al Obradoiro tropezar una vez.