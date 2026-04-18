39 años después, Atlético de Madrid y Real Sociedad se reencuentran en una final de Copa con La Cartuja como escenario

El trofeo de la Copa de Su Majestad el Rey ya está en Sevilla. Han pasado casi 39 años desde que Atlético de Madrid y Real Sociedad se encontraron por primera y última vez en la final de este certamen. Fue en La Romareda con Ramos Marcos como árbitro principal en un día en el que los maños vieron cómo los donostiarras ganaban a los colchoneros desde el punto de penalti. Este sábado se volverán a ver las caras en el Estadio de La Cartuja, un recinto en el que los txuri-urdin ya saben lo que es elevar una copa al cielo.

Aquella final del 27 de junio de 1987 en el feudo del Real Zaragoza la abrió López Ufarte a los 9 minutos y pronto respondió el uruguayo Da Silva para los colchoneros, para poner un empate que iba a durar tan sólo once minutos. Txiki Begiristain en el 35' adelantaba nuevamente a los guipuzcoanos y hasta el 74' no hallaría el cuadro de Luis Aragonés el 2-2 por medio de Rubio. Después de una prórroga reñida y con pocas ocasiones se llegó a la tanda de penalti en la que los realistas se impusieron por 2-4.

Mirar al pasado ayuda a comprender la dimensión de la cita, pero la Copa del Rey de 2026 se decidirá lejos de cualquier precedente.

En su novena edición en La Cartuja, los de Simeone y los de Matarazzo llegan en circunstancias diferentes tras una temporada que ha deparado a los atléticos una nueva lucha por la Champions League alcanzando ya su fase semifinal y que permitió a los donostiarras meterse en la lucha por puestos europeos tras la llegada del estadounidense, que puede ser el primer entrenador de dicho país en levantar un título en España.

Alineación probable del Atlético de Madrid Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.

El Atlético, con la ambición de Simeone

El Atlético de Madrid comparece en La Cartuja con el impulso de seguir vivo en la Champions League tras echar al Barça y con el poso competitivo de un equipo cómodo en estos menesteres. Los rojiblancos llegan a Sevilla exigidos por un calendario que no da tregua, pero reforzados por una identidad que llevan años sosteniendo con el Cholo al frente.

El técnico argentino incidió este viernes en que la cita trasciende el simple hecho de levantar un trofeo: "No es solamente ganar una Copa del Rey mañana", afirmó el bonaerense, que también dejó claro siempre haber imaginado llegar a la final. El Atlético, con la ilusión de un Griezmann que agota sus días como colchonero y con el espíritu de Simeone, tratará de imponer su jerarquía en el verde que comparten Sevilla y Santiponce.

Alineación probable de la Real Sociedad Remiro; Aramburu, Martín, Cáleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler; Barrene, Sucic, Guedes y Oyarzábal.

La Real quiere volver a tocar metal en Sevilla de la mano de Matarazzo

La Real Sociedad aterriza en la final con la ilusión disparada, con el recuerdo de aquel triunfo en La Cartuja en 2021 y con la sensación de haber retomado el vuelo en el tramo decisivo del campeonato desde la llegada de Matarazzo, que le ha dado aire al conjunto txuri-urdin y lo ha reenganchado a la pelea por Europa en Liga. Al de Nueva Jersey le queda coronar la faena en Sevilla con un título al que deben acercarse con "la tensión óptima".

El técnico estadounidense, además de reconocer el valor de una cita así al tratarse de la primera vez que tiene un trofeo en juego en España, habló sobre Oyarzábal, al que ve "determinante" y cuida tras llegar entre algodones.

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La Romareda pertenece ya al álbum de la memoria, a aquel lejano 27 de junio de 1987 en el que la Copa del Rey eligió a la Real Sociedad tras una final que necesitó de prórroga y penaltis. La Cartuja, en cambio, muda sus vestiduras en tiempo récord para dejar de servir al Betis por unas horas y espera vacía todavía su desenlace. Y entre una imagen y otra, entre Zaragoza y Sevilla, entre el recuerdo y el ahora, Atlético de Madrid y Real Sociedad pondrán en juego mucho más que una revancha de 39 años. Pondrán en juego la Copa.