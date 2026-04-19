El Compos afronta ante el Montañeros el primer paso hacia el ascenso

Cuatro finales. Ese es el horizonte que dibuja el calendario de la SD Compostela en este tramo decisivo de la temporada. Cuatro encuentros en los que debe defender el liderato, conservar la renta de dos puntos sobre el Arosa y, con ello, regresar por la vía directa a Segunda Federación.

El primer obstáculo de este camino surge hoy, a partir de las 18.00 horas, en San Lázaro donde el conjunto santiagués recibe al Atlético Coruña Montañeros. Sobre el papel, un rival sin la urgencia clasificatoria del Compos, pero con argumentos suficientes para poner en aprietos a cualquier equipo de la categoría.

El cuadro herculino comparece en la capital gallega después de haber certificado su permanencia con varias jornadas de margen y sin apenas presión, un contexto que lo convierte en un rival especialmente incómodo. Con la única posibilidad de mirar hacia arriba, hacia los puestos que dan acceso a la promoción de ascenso, el equipo de Jairo Arias buscará da la sorpresa en casa del líder.

El Montañeros ocupa la novena plaza de la clasificación con 43 puntos a solo tres del Racing Villalbés, equipo que marca la frontera de los playoffs, por lo que su visita a San Lázaro surge como una importante oportunidad para asaltar los primeros cinco puestos de la tabla.

Un equipo muy peligroso que pondrá a prueba la fortaleza mental de la esedé. Con nombres como el de Pape Massokhna Gaye, Achore Sánchez y el excompostelanista José Balsa, el cuadro coruñés afronta el choque con el objetivo de lograr una victoria histórica en tierras santiaguesas.

Goris y Valín, recuperados

Mientras el conjunto morado afronta el duelo sin nada o poco que perder, el Compostela lo hará con todo en juego y con una dura presión sobre sus hombros. Con una renta de dos puntos sobre el Arosa, la esedé opera sin margen de error. En este contexto, cada encuentro adquiere valor de final y cada tropiezo puede alterar una lucha por el ascenso directo que prevé estar apretada hasta el último instante.

Para este importante partido, Secho Martínez podrá contar con casi la totalidad de su plantilla a expensas de la baja ya confirmada de Stipe Zubanovic, ‘Zuba’, que sufrió un esguince de tobillo en un entrenamiento. En la convocatoria destaca la presencia de Joaquín Goris, que ya tuvo minutos ante el Arosa después de superar un desgarro parcial en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, y de Jorge Valín, totalmente recuperado de una molestia en el hombro.

Y al igual que ocurrió en A Lomba, el equipo blanquiazul contará con el aliento de su incansable afición la cual volverá a apoyar a los suyos en este choque tan trascendental. La importancia del partido, el asequible precio de las entradas —a partir de 2 euros— y las invitaciones a abonados facilitadas por el club hacen prever la mejor entrada de la temporada. Con más de 1.750 asientos ocupados, la tribuna de San Lázaro lucirá prácticamente completa.

Atentos al Arosa

Media hora antes, a las 17.30 horas, tendrá comienzo el partido del Arosa. El conjunto arlequinado afronta la siempre exigente visita al CD Barco, donde la dureza del desplazamiento y la increíble dinámica del equipo valdeorrés como local invitan a pensar en un posible tropiezo del gran rival de la esedé.

Los jugadores del Compostela celebran uno de los goles de Antón Guisande ante el Arosa. / Noe Parga

Después de caer ante el Compos, el colectivo de Gonza Fernández dijo adiós al liderato y a una racha de quince partidos sin conocer la derrota. El mismo fin de semana el Barco, su rival hoy, fue goleado por el Atlético Arteixo (5-1) y perdió su condición de equipo de playoff.

Este severo correctivo no empaña la magnífica trayectoria que encadena el cuadro barquense en su feudo, donde no cae desde el pasado 21 de diciembre. Lo hizo a manos, precisamente, del Atlético Coruña Montañeros (0-1). Desde aquel momento, el Barco suma 22 puntos en sus últimos ocho partidos en Calabagueiros.