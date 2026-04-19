El Compostela empata ante el Montañeros y aprieta la lucha por el liderato

La SD Compostela volvió a tropezar en San Lázaro y fulmina su ventaja en el liderato después de empatar frente al Atlético Coruña Montañeros (2-2), en un duelo en el que estuvo por detrás en dos ocasiones. Pablo Crespo y Cañizares anotaron los goles blanquiazules para rescatar un punto que permite a la esedé mantener el primer puesto a pesar del triunfo del Arosa en O Barco (0-1).

El cuadro de Secho Martínez compareció con un planteamiento continuista respecto al que consiguió la victoria ante el Arosa, ya que el técnico sonense decidió por confiar en los mismos once futbolistas. Enfrente, el Montañeros de Jairo Arias presentó a Pape como hombre más adelantado dentro de un esquema muy dinámico, con mucha movilidad entre líneas e intercambio de posiciones constante.

Esta aparente libertad generó dudas en el equipo local que permitió en su primera presión una salida limpia del cuadro herculino. Los coruñeses aprovecharon la indecisión inicial de la esedé para avisar primero. Achore se benefició de un momento de incertidumbre de Álex Cobo, que regaló el balón al rival, para enviar un centro medido a la cabeza de Balsa, el cual remató directamente a las manos del meta catalán. Pape secundó la primera ocasión morada con un testarazo a la salida de un córner que se topó con la intervención, tan fortuita como vital, de un defensor blanquiazul.

La doble intentona visitante dio paso al primer acercamiento serio del Compos. Armental ganó un balón aéreo en el centro del campo y habilitó a Guisande en una posición ventajosa. El pontevedrés filtró para Maceira que, después de un recorte, disparó ligeramente desviado. La oportunidad, lejos de animar al equipo tras unos primeros diez minutos de tanteo, mantuvo el guion previo.

Una jugada llena de desatinos, con una entrada al límite de Uzal dentro del área y una pérdida muy evitable de Riki Mangana en una zona comprometida, derivó en un nuevo tiro sobre la portería de un Cobo que despejó el esférico para evitar males mayores.

Con un Compos tibio y sin apenas ideas ofensivas, el Montañeros optó por explorar la vía del balón parado, donde la escasa contundencia picheleira y el buen pie de los lanzadores visitantes ocasionaron varios momentos de tensión y permitieron al equipo coruñés terminar la primera parte en campo de los picheleiros.

Tras el paso por los vestuarios, el colectivo santiagués mostró una cara mucho más enérgica y convincente. Los primeros minutos del segundo acto sirvieron para observar las primeras internadas por banda del conjunto local, que se quedó muy cerca de abrir la lata en un intento desde la derecha. Riki Mangana, incorporado al ataque, colgó un centro chut que no encontró a Maceira en el punto de penalti por muy poco.

El arreón picheleiro fue en aumento y a nada estuvo de obtener su recompensa. De nuevo desde el costado derecho, Riki Mangana envió un saque de banda al corazón del área, Crespo peinó la pelota y Maceira obligó a Marcos Moreno a realizar una parada providencial. El balón cayó en los pies de Samu Rodríguez que le volvió a dar dirección portería, provocando la segunda intervención consecutiva del meta visitante sobre la línea de gol.

Los mejores minutos de los de Secho derivaron, caprichosamente, en el tanto del rival. La suerte sonrío al Montañeros que abrió el marcador mediante un remate de Carreira a la salida de un saque de esquina que entró en la portería de Cobo a trompicones y después de rechazar en un defensa local (56’).

La diana de los herculinos no alteró el plan del cuadro blanquiazul. El Compos mantuvo la energía sin perder la calma y, cinco minutos después de recibir un duro golpe, restableció el empate. Unai Peón acomodó el esférico al borde del área y con un sombrerito de espuela habilitó en posición de remate a Pablo Crespo que puso el 1-1 en el marcador (63’).

Insatisfecho con el empate, Secho introdujo a Cañi, Diego Rodríguez y Goris en busca de mantener la intensidad de cara al tramo final de partido. El ex del Villalbés se mostró especialmente activo y en la primera pelota que tocó sirvió un gran centro a Maceira. El ariete vigués consiguió conectar un remate de media tijera que finalmente se topó con el palo.

En el momento menos oportuno, cuando más creía San Lázaro, el Montañeros volvió a adelantarse. Juan Lado aprovechó un desajuste en la zaga capitalina para plantarse solo ante Cobo. El meta ganó el mano a mano pero sucumbió en el rechace, al que acudió puntual el excompostelanista José Balsa para poner en ventaja a los suyos (78’).

Al igual que con el 0-1, optó por no rendirse el Compostela. Cuatro minutos después del impacto, Armental colgó un centro que impactó en el brazo de un defensor morado y el árbitro concedió el penalti. Cañi asumió el lanzamiento e igualó la contienda tras engañar al portero coruñés (82’).

Tras el empate, el conjunto santiagués volvió a sacar su carácter más inconformista y se lanzó en busca de la victoria. Maceira intentó compensar el primer tanto de rechace de los herculinos con un tiro desde la medialuna que se fue ligeramente desviado después de rebotar en un zaguero. No tiró la toalla la esedé y lo demostró colgando cuatro saques de esquina consecutivos, todos ellos sin premio. Agotó los siete minutos de descuento en campo rival y, tras un susto final en las botas de Lado, acató el empate.

A pesar del tropiezo, el Compos mantiene la primera plaza gracias al goal average particular con el Arosa. El cuadro arlequinado venció en O Barco, por lo que empata a 61 puntos con el equipo santiagués que sustenta el liderato gracias a su eficiencia en los duelos directos.