El CD Lalín vence en Dumbría en un final de infarto y ya es nuevo equipo de Tercera RFEF

El Grupo 1 de la Preferente Futgal ya tiene campeón. Este domingo y a falta de cuatro jornadas para la finalización del campeonato, el CD Lalín se impuso al Dumbría por 1-2 y consigue matemáticamente el ascenso a Tercera RFEF.

El equipo rojinegro llegaba en racha a O Conco después de las victorias contra Paiosaco, Victoria y Val de Narón, pero debía ganar en un campo en el que no es fácil puntuar y del que se llevó los tres puntos en un final de infarto.

El encuentro mantuvo la igualada hasta el minuto 70, cuando un gol de Martín López ponía el 0-1 en el marcador. Ya en los minutos finales, el sueño del ascenso directo para el Lalín parecía que tenía que aparcarse tras el tanto del empate del Dumbría a cargo de Diego Estévez en el minuto 90+2, el cual caía como un jarro de agua fría entre los muchos aficionados que este domingo acompañaron al equipo del Deza.

Una tristeza que tres minutos se convirtió en alegría desmedida, ya que un gol de Aaron Soto en el minuto 90+5, volvía a poner por delante en el marcador al Lalín y daba al equipo el ascenso directo a Tercera División en un final épico.

Celebración por todo lo alto

Después de la victoria en Dumbría que da el ascenso directo a Tercera RFEF al CD Lalín, tanto jugadores como directiva y aficionados trasladaron la fiesta a las calles de la capital del Deza.

Noticias relacionadas

Fueron cientos de personas las que recibieron al equipo a su llegada a la localidad con vítores y bengalas rojas, en una fiesta que se lo prolongó hasta bien entrada la noche para festejar el tan ansiado ascenso a la quinta categoría de fútbol nacional.