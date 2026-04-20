Epi, ante el Tizona Burgos: “Es el partido más difícil que tenemos”

La Primera FEB entra en su sprint final y el Monbus Obradoiro se prepara para afrontar otro duelo en medio de la semana con su visita al Grupo Ureta Tizona Burgos, este martes a las 20 horas. Actualmente, el siguiente rival de los compostelanos marcha en la última posición y será un contrincante que tratará se sorprender a la desesperada a los de Diego Epifanio que, tras la derrota, tienen más fácil la defensa del billete por el ascenso directo. Eso sí, el técnico no subestima a un Tizona que tratará de poner sus argumentos para lograr la épica.

Como es habitual, el técnico arrancó hablando del estado físico de los suyos: “Ha habido un par de jugadores que, después del partido del viernes, han tenido algunas dolencias que les impidieron entrenar ayer por la mañana, pero para la sesión de hoy esperemos que estén todos. Ya se ha olvidado el virus y el resto tiene muchas ganas de entrenar hoy para después viajar”.

También se mostró positivo, pero cauto al recordar el gran trabajo del último duelo, valorándolo de “muy positivo, porque hicimos un muy buen partido a nivel defensivo”. “Controlamos muy bien algunas de las claves que habíamos dado durante la semana para controlar el juego de Ourense. Entonces, muy contentos por la victoria y, evidentemente, ahora mismo quedan menos partidos y estamos en una situación mejor que hace tres semanas, pero eso es lo que tiene esta liga: que el miércoles puede ser otra situación distinta”, añadía.

Y advierte sobre el Tizona: “Estoy intentando hacerles ver a los chicos que es el partido más difícil que tenemos. Pero no de aquí al final, sino el partido más difícil que hemos tenido en todo el año. Vamos a un campo que es muy difícil, a un campo donde ahora mismo ese equipo está último por los resultados que se dieron ayer, con un ‘roster’ que creo que está bastante bien, con un entrenador que está trabajando muy bien, con unos números del equipo que no dicen que tendrían que estar últimos. Es un equipo que, en muchos apartados, tanto de uso de bloqueo directo como de indirectos, y en todo lo que tiene que ver con el rebote, es muy intenso. Creo que, si no me equivoco, son el quinto equipo en rebote ofensivo; un equipo que juega con mucho ritmo, que tácticamente está muy bien preparado, que tiene muchas alternativas y que encima se está jugando muchísimo”.

El Monbus Obradoiro - Tizona Burgos de la primera vuelta / Antonio Hernández

“Ahora mismo estamos ahí los dos en que, para nosotros y para ellos, es un partido muy importante. Entonces, por eso es muy importante que tengamos todos el foco, que lleguemos bien, porque además Tizona compite muy bien. Es verdad que, al final de los partidos, no están teniendo esa fortuna o ese acierto, o se están dando distintas circunstancias, pero es un equipo que te pone muchas dificultades. Está jugando muy bien las primeras partes y, bueno, con la incorporación de (Christopher) Czerapowicz y la incorporación de (Michael) Nugu, ha mejorado en registros ”, sostenía.

De hecho, cree que la mentalidad del rival puede cambiar porque “la cabeza nunca sabes lo que puede pasar. Los equipos cambian mucho de una jornada a otra por distintas circunstancias, por lo que pasa dentro de los equipos y fuera. Posiblemente ellos han tenido una presión por no querer estar ahí, que ahora pueden decir: ‘Contra el Obra no pasa nada, nadie nos va a decir nada si perdemos’. Y eso puede venirles muy bien a su staff y a sus jugadores”.

Recordó su temporada en ACB con el Leyma Coruña para reforzar esa idea: “El año pasado estuve ahí abajo también, en un equipo que estaba abajo, y siempre es muy difícil. Pero es verdad que, cuando llegan estos finales, cuando estás abajo, es mucho más fácil jugar contra el Barça. Por ejemplo, nosotros el año pasado paramos al Barça en nuestra casa y perdimos muchos partidos. Por eso te digo que ellos ahora, en esta situación, pueden tener un poco menos de presión pensando que luego les vienen Melilla y Cartagena, que para ellos son dos partidos muy importantes ”.

Reconoce el gran trabajo de sus hombres, aunque ya avisa de que “hay una frase que siempre se dice: que el halago debilita. Entonces, demasiada gente nos está diciendo qué buenos que sois, qué altos sois, qué bien lo hacéis. Y eso no puede calar en nosotros. Somos conscientes de que creo que el equipo ha hecho muy buen rendimiento en los partidos fuera de casa, ha competido muy bien con magníficos rivales, entonces yo espero lo mejor de los chicos”.

“Hablar muy bien de lo centrados que están los jugadores, del trabajo que están haciendo, de que un día juega uno más minutos y no se nota en el rendimiento del equipo, pero tampoco se nota en la relación entre ellos ni en el entrenamiento del día siguiente. Yo creo que están todos muy centrados, pero no viene de las últimas jornadas; viene de toda la temporada. Tenemos que seguir manteniendo esa situación, siendo conscientes de que Tizona viene de descansar este fin de semana. Nosotros jugamos el viernes y, bueno, puede parecer que no fue exigente el partido, pero físicamente fue exigente”, apuntaba.

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Finalmente, habló de Tra Holder: “Es muy buen jugador. ¿Qué pasa? Que el equipo va a una velocidad y él a otra. Y bueno, él está haciendo un trabajo muy importante en los entrenamientos. Creo que todos sus compañeros están generando todas las facilidades posibles para que pueda destacar. Él llevaba tiempo sin competir cuando vino aquí. Tiene que conocer un poco todo lo que tiene que ver con nuestras normas defensivas y ofensivas, tiene que entender el nivel de contacto y el nivel físico de la competición, y eso lleva un proceso”.