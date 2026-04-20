Indignación en el mundo del ciclismo por el atropello del campeón gallego de ciclocross: "Non é un accidente"
El vigués Samuel González fue arrollado este domingo en Mondariz mientras entrenaba y tuvo que ser trasladado en estado grave al hospital
El ciclista vigués Samuel González, actual campeón de la Copa Galicia de clicross, fue arrollado este domingo por un vehículo que se salió de las vías mientras circulaba por la N-120 a la altura de Covelo, en Mondariz.
Tras salirse de la vía, el turismo arrolló a Samuel González, que terminó cayendo por un terraplén. Además, después de sufrir el accidente, el vehículo comenzó también a arder.
El corredor gallego, bombero en Ponteareas, tuvo que ser trasladado al hospital en un helicóptero medicalizado en estado grave tras sufrir numerosas lesiones por todo el cuerpo, aunque se encuentra fuera de peligro.
Tras lo sucedido, la Federación Gallega de Ciclismo emitió este lunes un comunicado mostrando su apoyo con el ciclista vigués y compartiendo su indignación con lo sucedido: "O ocurrido non é un accidente", señalan.
"Falamos dun delito"
"Cando un condutor triplicando a taxa de alcoholemia, ou o fai a velocidades incompatibles coa seguidade, non falamos de fatalidade: falamos dun delito. Un delito que pon en risco vidas inocentes e que, por desgraza, se repite con demasiada frecuencia nas nosas estradas", añaden en el comunicado.
Así, la Federación insiste en que el colectivo ciclista forma parte del "grupo máis vulnerable da vía pública" y que cada año aumenta el número de víctimas: "Non podemos seguir normalizando esta realidade. Non podemos aceptar que adestrar, desprazarse ou simplemente gozar da bicicleta supoña xogar coa vida".
Por ello, exigen "máis controis, máis prevención, máis educación viaria e máis protección real para quen está máis exposto". "A convivencia na estrada depende da responsabilidade de todos, pero especialmente de quen conduce vehículos capaces de causar danos irreparables", añaden.
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