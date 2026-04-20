El Voleibol Santiago accede a la fase de ascenso con la plata gallega

El Club Voleibol Santiago logra clasificarse para la fase de ascenso a Primera Nacional tras cosechar la medalla de plata del Campeonato Gallego Sénior Femenino que se disputó en Cambados. Las de la capital gallega cedieron en la final ante el Club Voleibol Pontevedra por 3-0.

El primer escollo para el conjunto dirigido por Juan Carballo fue el Igualdade Cambados, anfitrión de la competición. La batalla fue titánica y con buenos momentos para ambos conjuntos. Dominio en el primer set de las picheleiras y de las locales en el segundo y el tercero, este último más ajustado. Así, las santiaguesas pusieron el 2-2 con un 17-25 y se impusieron en el quinto y definitivo por un ajustado 13-15.

En la final frente al Pontevedra, primero de la fase regular y que eliminó en semifinales al Dompavolei de Ourense por 1-3, las compostelanas no fueron capaces de superar la defensa del mejor equipo de la fase regular, que fue más sólido y ganó por 0-3. Además, la carga del exigente duelo ante el Cambados hizo mella en el ffísicode las picheleiras, que deben consolarse con el segundo puesto gallego y con el acceso a la fase de ascenso a Primera Nacional, tercera categoría del voleibol. En la pugna por el tercer y cuarto puesto, el Dompavolei ganó por 2-3.