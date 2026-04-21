El Alavés se asoma al Bernabéu en pleno casting de Florentino para suplir a Arbeloa en el Real Madrid

El Real Madrid pasará el próximo mes en el limbo. Jugando siete partidos sin ningún tipo de aspiración y trascendencia más allá de acabar otra temporada en blanco con el entrenador sentenciado. Álvaro Arbeloa, con quien el equipo ha tirado la Copa, regalado la Liga y desperdiciado la Liga, seguirá en el banquillo pese a estar ya amortizado mientras Florentino Pérez gana tiempo para cerrar el fichaje del entrenador de la temporada que viene.

Arbeloa, que suma ocho derrotas de 22 partidos, ha perdido la oportunidad de su carrera. La misma que convirtió a Zinedine Zidane o a Pep Guardiola en técnicos de primer rango. "Es una decisión que a mí no me compete. No me preocupa nada mi futuro. Me preocupan estos siete partidos. Son decisiones del club. Tengo comunicación directa todas las semanas con el club y una grandísima relación, pero el único futuro que me preocupa es el de mañana (por hoy)", advirtió al ser preguntado por su salida al final de curso.

Arbeloa mantiene su discurso victimista para justificar su fracaso, señalando a los árbitros en Liga y en Champions. "Hemos vivido circunstancias como ante el Girona que hace que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga! o "el sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales de Champions", apuntaba. Tampoco admitía que la sobreprotección del vestuario, y la autogestión del mismo en las últimas semanas, ha servido de nada: "No tengo sensación de haber tenido esa relación de colegueo con mis jugadores. Incluso en los momentos difíciles siempre hubo un buen ambiente en el vestuario".

Técnicos obedientes

La realidad es que Arbeloa llega a este tramo final de Liga condenado. En su lugar Florentino Pérez busca de un entrenador capaz de domar al vestuario sin enemistarle con los jugadores, como le ocurrió a Xabi Alonso, ni incomodar al presidente. Descartada su primera opción, un Zidane que será seleccionador francés tras el Mundial, el gran candidato era Jurgen Klopp. Pero el alemán es lo contrario a un técnico sumiso, un mánager con voz y mando que chocaría con Florentino. Tampoco considera la opción de Mourinho, cuya etapa entiende ya superada, ni a al guipuzcoano Unai Emery.

Noticias relacionadas

No hay hueco para técnicos noveles como Cesc Fábregas tras la experiencia con Xabi. Florentino quiere a un técnico obediente, alguien contrastado con puño de hierro en guante de seda en el vestuario y ‘permeable’ a la sensibilidad del presidente. Entre quienes reúnen esos requisitos aparecen el italiano Massimiliano Allegri, del gusto de Pérez, o el francés Didier Deschamps, que dejará Francia tras el Mundial. En la lista también está Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos y a quien ya que quiso fichar Florentino durante su estancia en el Tottenham. Yen estas surge un partido ante el Alavés que permitirá al Bernabéu pronunciarse sobre los futbolistas, el entrenador y el palco en otro año sin títulos.