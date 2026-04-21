Santiago vuelve a correr por la educación: la Alameda acoge este domingo la carrera solidaria ‘Corre por una Causa’

La Alameda de Santiago volverá a convertirse este próximo domingo, 26 de abril, en un espacio de encuentro entre deporte, solidaridad y compromiso social, con la celebración de la 15ª edición de la carrera solidaria ‘Corre por una Causa’ , impulsada por las ONG Entreculturas.

La prueba será una de las principales citas del circuito estatal, que este año recorrerá 16 ciudades, y que se enmarca en una edición especialmente significativa por la celebración de sus 15 años. Tres lustros en donde más de 170.000 personas se han movilizado en defensa del derecho a la educación y la justicia social.

Una carrera en Santiago que tendrá impacto global

Los fondos recaudados en la carrera se destinarán a proyectos educativos que las ONG Entreculturas y Alboan acompañan en Sudán del Sur y República Democrática del Congo, ambos, contextos atravesados por conflictos armados y desigualdades estructurales que afectan de forma directa al acceso a la educación. Una realidad que no es excepcional: según datos internacionales manejados por la organización, 473 millones de niños y niñas en el mundo, casi 1 de cada 5, viven actualmente en zonas afectadas por guerras y violencia armada.

Ante este escenario, desde Entreculturas subrayan que la cita pone en valor la capacidad de movilización social y de participación ciudadana de la ciudadanía de Santiago y alrededores, convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro y reflexión colectiva. “Cada persona que participa en esta carrera está diciendo que la educación no puede depender del lugar en el que se nace y que desde lo local también se puede responder a desafíos globales”, señala Luis Teira, voluntario de Entreculturas Santiago coordinador del equipo organizador de la carrera.

La olímpica María Pérez, embajadora de la carrera solidaria

Entre otros apoyos, esta 15ª edición de ‘Corre por una Causa’ cuenta con la implicación de María Pérez, doble medallista olímpica de marcha atlética, que participa como embajadora del circuito y refuerza el vínculo entre deporte y transformación social. Un apoyo que vuelve a demostrar una vez más su compromiso con las causas sociales y con la ilusión y esperanza que puede despertar el deporte. “Miles de niños y niñas refugiados se ven obligados a recorrer cientos de kilómetros huyendo de la violencia. Hoy tú también puedes correr por su derecho a la educación”, señala María Pérez en el vídeo promocional de la carrera.

Cartel de la prueba 'Corre por una causa' de este próximo domingo, 26 de abril, en Santiago / Cedida

Una propuesta abierta a toda la ciudad

La prueba de Santiago, cuyas inscripciones ya están abiertas y a las que puedes acceder pinchando en este enlace, ofrecerá desde las 10:30 h de la mañana distintas modalidades, con carreras de 10 km para adultos, e infantiles de 2,2 km, 1,1 km. También se organiza una andaina solidaria de 2,8 km para todas las edades.

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La organización mantiene también fórmulas como el “dorsal cero” o la posibilidad de regalar un dorsal, para que cualquier persona pueda apoyar los proyectos educativos y no pueda participar en la carrera.