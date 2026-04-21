El Compostela se enfrentará a Benfica y Celta de Vigo en el Torneo Internacional Congalsa

El Estadio Municipal de A Alta, en A Pobra do Caramiñal, acogió esta mañana la presentación oficial de la séptima entrega del Torneo Internacional Congalsa de fútbol base, una cita que se disputará del 23 al 25 de mayo en dicho estadio y que contará con la presencia de 37 equipos internacionales, entre los que se encuentra el alevín de la SD Compostela. El conjunto blanquiazul competirá en el Grupo G, el cual comparte con SL Benfica, Celta de Vigo, Rápido de Bouzas y AJ Lérez.

La competición reunirá en esta nueva entrega a 37 equipos de categoría alevín —integrados por niños nacidos en 2014 y 2015—tanto de clubes profesionales como de canteras amateurs. En busca de favorecer la igualdad competitiva, la organización ha establecido que las canteras profesionales compitan con jugadores de primer año (2015), mientras que las no profesionales lo hagan con futbolistas de segundo (2014).

Además de los anteriormente mencionados, el conjunto sub 12 del Compostela compartirá torneo con equipos gallegos (RC Deportivo, CD Lugo, Pontevedra CF...), clubes provenientes de otros puntos de España (Real Madrid, Villarreal CF, Real Oviedo y Rayo Vallecano), así como entidades extranjeras procedentes de Portugal (Victoria SC, SCBraga y Sporting CP), Estados Unidos (Real Olé FC), Francia (Jeunes de Langón) y Emiratos Árabes Unidos (Fursan Hispania).

Formato del torneo

El torneo dispondrá de una fase inicial con cinco grupos de cinco equipos y dos grupos de seis, de la que partirán hacia las eliminatorias los dos primeros de cada grupo de cinco y los tres mejores de cada grupo de seis. Los partidos se disputarán en único tiempo y con una duración de 25 minutos, a excepción de la final que se jugará a 30 minutos.

Uno de los pilares fundamentales del torneo es su carácter solidario. En sus ediciones anteriores, la competición recaudó cerca de 50.000 euros para la Fundación Aladina, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos de cáncer y de sus familias. La recaudación de esta nueva convocatoria volverá a destinarse íntegramente a esta causa.