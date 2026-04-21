Deporte Santiagués
El compostelano Daniel Rey, oro en el Nacional para el Viravolta
Se sube a lo más alto del podio en el Campeonato de España Individual de la categoría infantil tras completar su ejercicio con un total de 17,250 puntos
El gimnasta compostelano Daniel Rey, del Club Ximnasia Rítmica Viravolta Santiago, se proclamó el pasado domingo campeón de España 2026 en categoría infantil base individual masculino en el Campeonato de España Individual Base Masculino, disputado en Oviedo.
Daniel conquistó la medalla de oro con un brillante ejercicio de cinta, por el que obtuvo un total de 17,250 puntos, situándose en lo más alto del podio nacional en el torneo vivido en tierras asturianas.
El título supone un oro histórico para el Viravolta Santiago y un nuevo éxito de alcance nacional para una entidad acostumbrada a firmar destacados resultados en los grandes campeonatos. En el caso de Daniel, este logro confirma además una trayectoria ascendente, después de haber cosechado ya varias medallas a nivel autonómico y resultados relevantes en competiciones estatales.
En esta cita nacional estuvo acompañado por Ana Coladas y Silvia Pena. Este resultado refleja también el trabajo de base y la trayectoria construida durante años dentro del club, donde Daniel se ha formado desde pequeño bajo la dirección de Wendy Rey, presidenta del Viravolta Santiago, junto al equipo técnico de la entidad.
Desde el club destacan que este campeonato de España refuerza el crecimiento de un proyecto deportivo sólido, con una línea de trabajo constante, tanto en la base como en el alto nivel competitivo.
El club ha querido agradecer asimismo el apoyo de su patrocinador principal, Jael Joyería, así como la colaboración del Concello de Santiago, por su respaldo constante a la entidad y al deporte base que se practica en la capital gallega. n
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