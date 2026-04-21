Tropezón del Obra en Burgos ante el colista

Por primera vez en la temporada el Monbus Obradoiro afrontaba un partido sabiendo que cuenta con ventaja en la clasificación. Quizá por ello su técnico, Diego Epifanio, advertía a sus jugadores y a una eufórica afición que no hay nada hecho y que el primer escollo duro al que debía enfrentarse el equipo era el Tizona Burgos. El entrenador del conjunto santiagués escapaba del favoritismo e insistía en que el choque en el polideportivo de El Plantío no iba a ser sencillo.

Y estaba en lo cierto. La igualdad fue la tónica dominante de un choque que finalmente incluso llegaría a una prórroga tras el empate a 86 puntos. En el tiempo de prolongación el resultado se decantaría a favor del club burgalés. El colista de la categoría, con solo seis triunfos hasta la fecha, daba la campanada y derrotaba al líder que llevaba 13 jornadas sin conocer la derrota. El mundo al revés.

Si algo quedó claro es que las cosas no estaban hechas. La competición finaliza el 8 de mayo y hasta esa fecha hay que ponerse el mono de trabajo porque, como se vio en Burgos, cualquier rival te puede pintar la cara. Y en eso tiene experiencia el Obradoiro ya que sus cuatro derrotas fueron ante el noveno clasificado (Hestia Menorca 97-77 en la primera jornada), el décimo primero (Alega Cantabria 82-87 en la segunda jornada), el duodécimo (Ourense 96-93 en la jornada 16) y en esta jornada 31 con el colista.

Ahora el club santiagués está a solo tres partidos de conocer su futuro, el primero de ellos el próximo domingo en Sar ante un Movistar Estudiantes que a buen seguro pondrá las cosas difíciles a la escuadra compostelana.

Pero antes de pensar en los madrileños había que centrarse en el partido de Burgos. Asalto a asalto. Así es como quiere enfrentar las cosas un Diego Epifanio que avisaba del peligro en Burgos. Y el Tizona Burgos consiguió una victoria que podría resultar vital para su salvación en un encuentro muy disputado que acabó decidiéndose en la prórroga. Los de Diego Epifanio, lo intentaron hasta el final, pero no pudieron imponer su superioridad en el rebote.

Lance del duelo entre Tizona Burgos y el Obradoiro / Cedida

Locales y visitantes se jugaban mucho en el duelo en El Plantío. Los burgaleses tenían claro que debían dar el 200% desde el inicio, pero lo cierto es que no tardaron en sufrir la presión defensiva de su rival, que aprovechó los contragolpes para poner pronto un preocupante 4-10 en el marcador. Obradoiro necesitaba el triunfo para seguir vivo en la lucha por el ascenso directo y apretaba en la zona, pero Grupo Ureta Tizona Burgos conseguía zafarse de esa defensa con dos triples consecutivos que mantenían el encuentro igualado mediado el primer cuarto (10-13). No conseguían los de Diego Epifanio frenar el juego exterior de su rival y el intercambio de triples se prolongaba hasta el 13-13.

El técnico del equipo gallego movía el banquillo y conseguía que los suyos recuperasen el control, ahogando el ataque de los locales y abriendo de nuevo una brecha en el marcador que esta vez llegó hasta los siete puntos a falta de tres minutos para el final del primer cuarto (13-20).

Paraba el partido Denis Pombar en un intento por sacar a los suyos del atolladero y lo hacía Nugu, con cinco puntos consecutivos, pero Monbus Obradoiro seguía anotando de tres con mucha facilidad y dos nuevos triples de los gallegos les mantenían en una situación muy cómoda (18-26, minuto 8). En los dos minutos que restaban para el final del cuarto, Grupo Ureta Tizona Burgos conseguía parar a su rival y Nugu volvía a anotar de tres para poner el 21-26.

Ya en el segundo cuarto, los de Diego Epifanio volvían a abrir la brecha con un triple y un tiro libre de Westermann aunque a partir de ahí, Grupo Ureta Tizona Burgos conseguía meter una marcha más en defensa para cortar la escapada de su rival mientras Zidek destrozaba la defensa gallega para mantener a los suyos en el partido antes de que Terins se le uniese y acercase a los burgaleses a solo dos puntos cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (37-39). Peleaban con todo los de Denis Pombar, pero los locales no estaban acertados en el rebote ofensivo y eso, además de dejarles sin segundas opciones, permitía a su rival correr a la contra y distanciarse de nuevo en el marcador (39-46, minuto 17). Una vez más sin embargo, hacían la goma los burgaleses, que ponían el 45-46, pero en el último minuto del cuarto Quintela lideró a los suyos en ataque para volver a poner tierra de por medio (47-53).

No pensaban bajar los brazos los locales, que tras el descanso salieron a por todas, con un parcial de 5-0 que les metía de lleno en el partido (52-53, minuto 22). Pero la alegría duraba poco en las filas burgalesas y Westermann ponía freno al atisbo de reacción de su rival con dos triples consecutivos. Monbus Obradoiro volvía a hacerse con el control y Grupo Ureta Tizona Burgos se atascaba por completo, perdiendo balones y fallando lanzamientos, errores que permitieron a los gallegos escaparse hasta el 52-61 a seis minutos para el final del cuarto.

Paraba el partido Denis Pombar y a la vuelta los cidianos conseguían frenar el ataque gallego durante tres minutos, pero no lograban sacudirse la presión de su rival y su ataque continuaba completamente atascado también, con lo que apenas conseguía reducir diferencias (54-61). Se desesperaban los de Pombar y Monbus, que cometía muchos menos errores, aprovechaba los de su rival para dar un nuevo arreón y escaparse hasta los 10 puntos de renta para afrontar el último cuarto (62-72). Pero si parecía que Obradoiro tenía la victoria encarrilada, el inicio del último cuarto sorprendió a propios y extraños. Grupo Ureta Tizona Burgos conseguía hacerse fuerte en defensa y encontraba el acierto exterior que le había estado faltando y en apenas cuatro minutos se colocaba a solo un punto de su rival, obligando a Diego Epifanio a pedir tiempo muerto (75-76). El partido se igualaba a partir de ahí y las alternancias se sucedían en el electrónico, pero un triple de Nugu a 37 segundos de la conclusión colocaba con dos puntos de renta a los burgaleses (86-84). Lo paraba Epifanio para marcar el que podía ser el último ataque de los suyos, que conseguían forzar la prórroga (86-86).

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Ya en el tiempo añadido, se adelantaban pronto los burgaleses y aunque Monbus lo intentó todo hasta el final los de Denis Pombar supieron gestionar su renta de cinco puntos hasta el final para hacerse con el triunfo.