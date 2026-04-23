Arbeloa, sobre el 'caso Carvajal': "Que piensen que hago alineaciones por motivos personales..."

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, compareció en rueda de prensa antes del partido que le medirá al Betis este viernes y se refirió a la actualidad del equipo, que no tiene opciones de ganar ningún título en esta temporada que concluye y en la que su cargo está amortizado. "Mi mayor objetivo no debe ser motivar a un jugador del Madrid, ellos tienen una autoexigencia muy grande, mi objetivo es prepararlos para lo que les espera en el campo”, apuntó.

El tema Carvajal

Arbeloa habló del papel residual de Carvajal: "Mi respuesta el otro día fue cortante, seria, ante una pregunta que encontré fuera de lugar, no era por Dani Carvajal. Podéis ver mis respuestas siempre que hablo de él, preguntar a mis jugadores cómo hablo de él ante el grupo. Me estáis intentando poner un papel en esta situación injusta, está más que preparado para ir al Mundial, estoy contento con él y creo que para la Selección también debería ser igual de importante. Siempre he tenido una buena relación con él, siempre le he tratado con cariño, respeto y admiración. Que piensen que hago alineaciones por motivos personales... Me cuesta pensar que un entrenador en el mundo no haga alineaciones por motivos futbolísticos”. E insistió sobre este tema: "Solo pueden jugar 11 jugadores. No es que no puedan jugar. Hay muchos con los que estoy siendo injusto pero sé lo bien que entrenan. No hay más”. Preguntado si renovaría a Carvajal sorteó la respuesta: "Cuando preguntáis os digo lo mismo, es entre ellos, sería feliz con lo que a ellos les hiciera felices. Todo lo que sea bueno para Carvajal y el Madrid es bueno para mí”.

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Sobre el perdón que pidió Vinicíus al Bernabéu se limitó a responder: "Se lo tendrás que preguntar a él. Me siento un privilegiado de tenerlo y seguro que hará un buen partido mañana”. Y tranquilizo a la afición y a Ancelotti, seleccionador de Brasil, sobre el estado de Militao: "Se le va a hacer una resonancia, pero no parece grave. Veremos con esta prueba”. Y terminó explicando la pérdida de relevancia de la cantera en los últimos partidos: "Los chicos han ayudado, han demostrado que pueden hacerlo en el primer equipo. Es una las cosas más positivas de esta temporada. Se ha visto que lo hacen muy bien, el otro día con la Youth League, también con el Castilla... Mi confianza en ellos va a estar siempre intacta”.