El Brión, subcampeón de la Copa de España y rumbo a su estreno internacional

El Club de Patinaxe Artística Brión hace historia. En una exhibición de talento, precisión y fuerza, el Grupo Pequeño de categoría nacional, formado por Zaira, Carla C., Greta, Leire, Antía, Paula M., Alba, Yaisa, Carla G., Icía y Paula A., se ha proclamado subcampeón de la Copa de España celebrada el pasado fin de semana en Alcoy. Con este metal, el club logra subirse al podium de esta competición por cuarto año consecutivo. Su palmarés ya luce tres medallas de plata y una de bronce.

Este nuevo trofeo no es fruto del azar, sino la confirmación del excelente estado de forma que atraviesa la entidad. El resultado obtenido en tierras alicantinas es el reflejo directo del gran trabajo y esfuerzo realizado por el equipo técnico y las patinadoras, quienes han dedicado muchas horas de entrenamientos para llegar en condiciones óptimas a la competición.

Desde el equipo técnico, dirigido por Natis y Andrea Mera, destacan que este éxito pertenece a toda la "familia" del CPA Brión: "Ver a nuestras patinadoras mantener este nivel año tras año es un orgullo. El gran trabajo de todo el equipo es lo que nos permite competir de tú a tú con los mejores clubes del país, tanto en el Campeonato de España celebrado hace poco en Guadalajara, donde los resultados fueron increíbles, como en esta Copa de España".

Sin tiempo para el descanso, el equipo ya tiene la mirada puesta en su próximo y ambicioso desafío con la Final World Cup que se celebrará en Italia. Esta cita será histórica para el club, ya que supone su primera participación en una competición internacional. En Italia, las patinadoras de Brión no solo representarán a su municipio, sino que llevarán el nombre de Galicia y España al escenario mundial.

Por ello, desde el club hacen un llamamiento a la colaboración, debido a la alta exigencia económica que supone una competición de este nivel y las pocas ayudas institucionales. La entidad, las familias y las propias patinadoras han iniciado una serie de iniciativas para recaudar fondos. El objetivo es sufragar los gastos que conlleva acudir a esta cita para que el equipo pueda centrarse exclusivamente en lo deportivo.

Desde el CPA Brión se anima a vecinos, instituciones y empresas locales a colaborar con el club y este equipo, apoyando a un grupo de jóvenes patinadoras que, con su esfuerzo, han situado a Brión en el mapa del patinaje artístico internacional.