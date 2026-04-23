El Compostela, sin comodín y con el fortín en duda

La SD Compostela empató ante el Atlético Coruña Montañeros en San Lázaro en un partido que puede terminar pesando mucho más que un simple tropiezo. Un nuevo fallo de los de Secho en casa que, sumado a la victoria del Arosa en Valdeorras, deja a ambos candidatos igualados a 61 puntos, con liderato para los compostelanistas gracias a los enfrentamientos directos pero sin margen de cara a las últimas tres jornadas.

El punto que sumó el Compostela frente al Montañeros altera ligeramente el panorama de la lucha por el campeonato y por el ascenso directo. Hasta el pasado domingo, el conjunto santiagués manejaba una pequeña renta de dos puntos que le permitía conceder un empate en el tramo final de la temporada. Pero el Compos gastó su comodín lo que, unido al gran triunfo del Arosa, deriva en una igualdad absoluta a falta de tres partidos y antes de visitar este domingo (17.00, Manuel Candocia) al Somozas.

A efectos clasificatorios, Compostela y Arosa están nivelados a 61 puntos en lo más alto de la clasificación, con el liderato todavía en manos de la esedé gracias al goal average particular, un criterio que podría resultar definitivo si se mantiene la igualdad hasta el final.

A pesar del tropiezo, el cuadro picheleiro mantiene intacto el factor más importante de la pelea por el primer puesto: la dependencia en uno mismo. Al apuntarse la superioridad en los enfrentamientos directos, la esedé se asegura el campeonato en caso de empate. Un matiz clave que permite al Compos mantener el control de su destino sin la necesidad de mirar hacia otros campos.

En este contexto, la dinámica de los equipos juega un papel brutal y es así aquí donde surgen las dudas en torno a la eficiencia de los de Secho. De ganar los tres encuentros que restan, el Arosa obligaría al líder a firmar un 9 de 9 en puntos, estadística que no registra desde el pasado 18 de enero cuando enlazó cinco victorias consecutivas frente al Arosa, Montañeros, Somozas, Estradense y Viveiro en un tramo final de primera vuelta perfecto.

Jorge Maceira, ante el Somozas durante la primera vuelta. / Antonio Hernández

Para encontrar el anterior precedente hay que retroceder hasta la tercera jornada de liga en la que tras vencer al Cambados en San Lázaro (2-1), el Compostela completó un pleno momentáneo de triunfos.

En el caso del Arosa, apenas se ha de rebobinar un mes para encontrar una dinámica del estilo. Entre el 18 y el 29 de marzo, el cuadro arlequinado superó al Viveiro, Montañeros y Somozas. Anteriormente, entre el 19 de enero y el 8 de febrero, los vilagarcianos sostuvieron su racha de victorias más destacada de la temporada al vencer al Céltiga, Silva, Gran Peña y Lugo B. Dos dinámicas cruzadas que tuvieron en el duelo directo en A Lomba un golpe de realidad que multiplicó la esperanza del bando santiagués, que después de empatar con el Montañeros vuelve a abrir el debate sobre su efectividad.

Caída en San Lázaro

Donde no hay duda de que ha empeorado es en sus prestaciones como local. San Lázaro, que durante la mayor parte del curso sirvió como refugio, ha dejado de ofrecer la seguridad que convirtió al equipo en el sólido dominador del campeonato.

Los números reflejan este cambio de tendencia. En sus primeros 12 partidos como local, la esedé había construido un historial prácticamente impecable, con 10 victorias y 2 empates, sumando 32 de 36 puntos posibles (88,89%). Datos que hicieron del feudo blanquiazul un auténtico fortín en el que el equipo sostuvo su liderato en muchos momentos de la temporada.

No obstante, el rendimiento del conjunto capitalino en casa ha descendido de manera irremediable. Y es que después de vencer al Alondras (3-0) el pasado 15 marzo, el colectivo de Secho ha sumado únicamente cinco puntos en cuatro partidos (25%), con un balance de una victoria, dos empates y una derrota. Situación que se ha agravado a partir de sus últimos dos compromisos en San Lázaro donde el Compos ha sido incapaz de ganar, perdiendo ante el Arteixo (0-2) e igualando frente al Montañeros (2-2).