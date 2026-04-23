El compostelano Pascal Gómez se proclama campeón del II PSA Satélite

El Squash Club Santiago en O Milladoiro se convirtió este fin de semana en el epicentro del squash nacional e internacional con la celebración del II PSA Satélite del Circuito Xunta de Galicia. Tras tres jornadas de competición, el jugador local Pascal Gómez se alzó con el título tras derrotar en la final al catalán Ignacio Fajardo.

El torneo, organizado por la Golán Squash Academy, se desarrolló entre el 17 y el 19 de abril, consolidando a Galicia como una parada de referencia dentro del circuito profesional. El evento no solo destacó por la calidad técnica de los encuentros, sino también por el carácter internacional de su cuadro.

Lance de las semifinales entre Francisco Alfonso e Ignacio Fajardo. / Cedida

La gran final cumplió con las expectativas del público presente en las instalaciones de O Milladoiro. Pascal Gómez demostró su solidez y dominio de la pista ante un combativo Ignacio Fajardo. Aunque el jugador catalán opuso una férrea resistencia, Gómez supo gestionar los momentos clave del encuentro para imponerse por un marcador definitivo de 3 juegos a 1, dejando el trofeo en casa y sumando una buena cantidad de puntos para el ranking mundial.

Junto al campeón, la representación gallega brilló con nombres como Lucas Castillo -recientemente proclamado subcampeón de España sub 19-, Arón Astray, Víctor Reguera, Fernando Ferrer, Gael Prieto, Brais Carreira y Pablo Quintana. La dimensión internacional la aportaron jugadores que elevaron la competitividad del evento, como los argentinos Federico Alfonso y Francisco Alfonso, ambos semifinalistas del torneo, el argentino Gonzalo Gallardo, el estadounidense Andrew Withfield, el portugués Bruno Gómes o los jugadores de Guyana Daniel Ince y Samuel Ince.