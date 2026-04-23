El Obra, obligado a pensar en el Estudiantes y a olvidar Burgos

Como un jarro de agua fría. Así sentó a la afición santiaguesa la derrota del Obradoiro en la cancha de un Tizona Burgos que ocupaba el farolillo rojo de la categoría. Nadie lo esperaba. El técnico del club compostelano, Diego Epifanio, no pudo ser profeta en su tierra y cayó ante sus paisanos en la prórroga.

Y es que los seguidores compostelanos se las prometían muy felices. Su equipo había hecho lo más difícil al superar al Leyma Coruña en cancha herculina, algo que ningún equipo había logrado con anterioridad. El Obra ya dependía de sí mismo para lograr el ansiado ascenso directo a la ACB una vez que se consiguió igualar a número de victorias con el conjunto coruñés aunque con el basket average a favor de la plantilla que prepara Diego Epifanio.

El objetivo parecía ponerse todavía más a tiro con la derrota del Leyma Coruña por un solo punto ante el Fuenlabrada. A falta de cuatro jornadas el Obradoiro precisaba de tres triunfos para poder finalizar ocupando en el liderato de la categoría. Además cuando parecía que estaba atravesando un gran momento de forma con trece victorias consecutivas.

Pero este martes algo falló en esa ecuación que parecía tan sencilla de resolver. El técnico, Diego Epifanio, ya había advertido antes del encuentro de que sería un choque muy complicado. el Tizona no dejaba de luchar para intentar salvar la categoría. El líder, el Obradoiro, caía contra todo pronóstico en la prórroga en la cancha del colista, el Tizona Burgos, un equipo que en ningún momento del partido dejó de creer.

Y ahora toca empezar de nuevo. El Obradoiro sigue dependiendo de sí mismo. Todo indica que debe conseguir el triunfo en los tres partidos que restan de campeonato teniendo en cuenta que el Leyma Coruña debe disputar un encuentro menos ya que en la última jornada descansa.

Faltan solo tres partidos. Y ya se agotó en Burgos el margen de error que existía. Los santiagueses se medirán este domingo, a las seis y cuarto de la tarde, en el pabellón de Sar, al Movistar Estudiantes que partía entre los favoritos pero que no cumplió las expectativas y ahora ocupa la cuartaposición con diez derrotas, aunque para la disputa del play off final cuenta con la ventaja de haber ganado la Copa de España lo que le permite tener a favor el factor cancha.

El sábado, 2 de mayo, a las siete de la tarde el Obra visita el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega para medirse a un Alega Cantabria que está en tierra de nadie ya que salvó la categoría pero no tiene posibilidades de meterse en el play off.

Y en la última jornada, con horario unificado para todos los partidos, el viernes, 8 de mayo, a las nueve de la noche, la caldeira de Sar rugirá más que nunca para intentar llevar en volandas a su equipo ante un complicado Inveready Gipuzcoa, quinto clasificado, y poder celebrar después el ascenso.

Por su parte el Leyma Coruña, después de medirse ayer con el Melilla, tiene solo dos compromisos pendientes y uno de ellos pruede presentar alguna dificultad ya que el Inveready Gipuzcoa visitará este domingo, a las doce y media del mediodía, el Coliseum herculino. El equipo que dirige Carles Marco cierra la temporada en la penúltima jornada con su desplazamiento a tierras mallorquinas para enfrentarse al Fibwi Mallorca Basket Palma, que ocupa la décimo tercera posición y es el equipo en peor forma del campeonato con once derrotas consecutivas.

El Obradoiro depende de sí mismo y necesita más que nunca a esa afición que siempre está cuando se le necesita. De tres partidos dos son en casa y ante rivales fuertes por lo ese ánimo de la grada es ahora mismo más que importante para desequilibrar la balanza. El accidente de Burgos ante el Tizona ya es algo del pasado. Y el Obra está obligado a mirar el presente, día a día, si quiere lograr su objetivo del ascenso a ACB. n