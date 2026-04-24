Diego Epifanio: “Todos los equipos de la liga se cambiarían por nosotros”

Después de la estrepitosa derrota con el que era el colista de la Primera FEB, el Tizona Burgos, el Monbus Obradoiro afronta un test muy exigente en lo deportivo y lo anímico para reponerse, recibiendo al Movistar Estudiantes (domingo, 18.15 horas). Tras no cumplir este martes y habiendo gastado el ‘cartucho extra’ que regaló el Leyma Coruña hace dos jornadas ao caer con Fuenlabrada, Diego Epifanio sabe que no puede dar otro ‘disparo al aire’ y que sus hombres deben dejar atrás la derrota, aprender de ella y reconducir la situación para lograr el ascenso directo, objetivo prioritario del club y que sigue dependiendo de ellos mismos.

Los hombres de Epi afrontan esta segunda parte de la semana enfocados en recuperarse de cuerpo y mente: “Físicamente, en el entrenamiento de ayer algunos jugadores no pudieron entrar en la sesión, un poco también por precaución. Tanto los servicios médicos como los fisios, como desde el departamento de preparación física, están haciendo muy buen trabajo ahora en este final de temporada para cuidar mucho a los jugadores, para que lleguen en las mejores condiciones. Mentalmente, siempre que vienes de perder, sobre todo en un equipo como nosotros, que no ha perdido muchos partidos, hay que trabajar en esa faceta: entender las razones por las que perdimos, algunos de los aspectos que podemos controlar, por lo menos de nuestra parte, y después también poner los pies en el suelo, para lo bueno y para lo malo”.

“Hay que ser conscientes de que ahora mismo estamos igual que cuando quedaban cinco partidos: teníamos que ganarlos todos si queríamos acabar primeros, y ahora estamos en la misma tesitura. Entonces, bueno, hay que plantearse el siguiente partido como nos hemos planteado todos desde el principio y hacer todo lo posible para sacar el partido adelante”, añadía.

El preparador rechazaba los pensamientos negativos: “Es que esas expresiones no pueden entrar en nuestro vestuario. Si en la jornada dos nos dicen que, a falta de tres jornadas, dependemos de nosotros y que ganando vamos a quedar primeros, cualquiera, por lo menos los que estamos dentro, sabiendo lo que sufrimos al principio, estaríamos perfectos. Ese es mi único trabajo: convencer a los chicos de que estamos en una situación por la que seguramente todos los equipos de la liga se cambiarían por nosotros. Hablar en esos términos... No, no y no. Es que nosotros hemos sido un equipo que empezó 0-2 y hace cinco jornadas nos ganamos el derecho a depender de nosotros mismos. Ya está.

Estudiantes

Ahora se miden al Estudiantes y tiene claro que “lo que no depende de nosotros es su nivel baloncestístico ni cómo vengan ellos motivados. Es un equipo con un grandísimo entrenador, ya lo ha demostrado durante muchas temporadas en la competición. El año pasado su equipo lo hizo excelente. Este año creo que, por motivos de lesiones y de entradas y salidas de jugadores, les ha costado un poco más, pero llevan cuatro victorias seguidas. Tienen un plantel en el que no veo a Lotanna (Nwogbo) viniendo aquí a pasar el día a Santiago. Es el que más conozco de todo ese roster. Y no veo que (Jason) Granger venga a pasearse. Nosotros tenemos que plantear el partido desde nuestra máxima exigencia y sabiendo la calidad del rival, sabiendo que es el tercer equipo que más anota, que en el tiro de tres tiene una de sus virtudes y que tiene mucho talento individual”.

“Hace muchas cosas bien. Primero, que tiene un playbook muy extenso, con varias estructuras y distintas opciones para finalizar. Después, aparte de que están muy bien pensadas sus estructuras ofensivas, tiene mucho talento. En el base, tanto Granger como (Sergi) García son muy peligrosos en el pick and roll. En los exteriores, la incorporación de (Charles) Barton también les da otro jugador de uno contra uno. Vamos a ver si viene (Omar) Silverio, que en los últimos partidos no ha jugado. Luego está (Sasu) Salin, que es un tirador excelente. En esas cinco posiciones tenemos que tener mucha atención puesta en el foco del balón y en sus generaciones cuando no tienen el balón. Luego está (Patricio) Garino, que para mí, sin duda, es uno de los mejores defensores de la liga, aparte de su capacidad para tirar de tres. Sobre todo, creo que es un jugador que ha aceptado muy bien el rol que tiene dentro del equipo y que es capaz de no asumir mucho protagonismo en momentos determinados, pero cuando el equipo lo necesita es capaz de salir y anotar”.

“Entonces, eso se junta con que tienen posiblemente los dos cuatros más físicos de la competición, tanto cuando bloquean en ataque como cuando defienden. Y luego está Lotanna, que creo que para todos el año pasado fue el cinco más determinante de la competición y lo está demostrando. Está clara la progresión que ha tenido en la liga. Creo que es un equipo que te exige mucho en todas las posesiones y ahí está su rendimiento ofensivo”, sostenía.

Sobre si espera alguna sorpresa de un equipo que ya sabe que será el principal cabeza de serie al haber ganado la Copa y asegurarse la segunda plaza, lo que le ha dado más margen a poder plantear cosas para el playoffs, Epi seguía centrado en los suyo: “Esa pregunta tendrá que ser también para Toni (Ten), porque seguro que Toni tiene muy bien trabajado el equipo. Nosotros tenemos que poner mucho el foco en cualquier propuesta ofensiva que vengan a hacernos. Es verdad que ellos, a lo mejor ahora, cuando hagan sus tiros, estarán sin esa presión de saber que pase lo que pase, cuando acabe la liga, van a estar como cabezas de serie en el playoff. Esto es competición, cada equipo tiene unas circunstancias y nosotros tenemos que focalizarnos en las nuestras, porque no sabemos, o yo no sé, qué es lo que lleva en la cabeza Toni. Sé lo que llevamos nosotros en la cabeza y sabemos cómo queremos defenderles y cómo queremos atacarles. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica”.

Un factor decisivo podría ser el rebote: “Nuestro rebote ofensivo, o el número de rebotes ofensivos, depende también de nuestro acierto. Si nosotros tenemos un acierto como en el último partido, en los últimos 15 minutos, pues hay más opciones de ir al rebote ofensivo. Entonces tenemos que creer en ir al rebote ofensivo. El rebote defensivo también depende del acierto del rival o de nuestras decisiones tácticas para cómo queremos que no nos anote el rival”.

En este choque se enfrentarán dos de los mejores ratings ofensivos, por lo que el ritmo de canastas y acierto puede ser clave, pero Epi no valoró ese aspecto porque afirma que “los partidos son cada uno de una manera”. “Por ejemplo, la gente del último derbi contra Coruña pensaría que iba a haber muchos puntos, porque éramos los dos equipos que más anotábamos, y en el primer cuarto no se vieron muchos puntos (aunque el duelo acabó con un amplio 84-92). Veníamos de otro partido contra Palencia en el que aquí, en el primer cuarto, el resultado fue 10-13 (y en el que acabaron ganando 81-53). Es verdad que los dos equipos ofensivamente tenemos mucho talento porque tenemos muy buenos jugadores, pero no sé cómo se va a ir desarrollando el partido. Evidentemente, sí sabemos que, con el apoyo de nuestra gente, si nosotros tenemos un buen acierto, vamos a estar en partido todo el rato, seguro”.

Aspecto mental

La sufrida derrota contra el colista marca también este choque en Sar: “Tenemos que superar lo de esta semana mentalmente, que es lo más importante, y estar preparados para el siguiente partido. Eso es nuestra mentalización. Saber superar un error que se dé en el partido, los fallos que se den de un compañero, de mí mismo, de mi toma de decisiones... Eso es lo que nosotros hemos hablado, que tenemos que estar preparados porque no puede generarnos dudas nada de lo que ha pasado esta semana. A partir de ahí, nuestra mentalización tiene que ser la de siempre. Jugamos en un campo que va a estar lleno, con lo cual nuestra motivación tiene que ser muy buena”.

“Aprovecho para pedir a la gente, a nuestros aficionados, que vengan a Sar, que si ven que en algún momento flaqueamos, los necesitamos más que nunca. Es un buen momento para que en todo momento nos estén apoyando porque es un partido muy exigente técnico-tácticamente por el rival que tenemos enfrente, y es muy exigente porque venimos de una derrota y queremos solventarlo en casa”, agregaba.

Asisa

José María Peinó por parte de ASISA, patrocinador del choque, destaca que tanto el deporte como la socialización en torno a eventos como este genera un ambiente donde la afición se siente parte del equipo, resaltando que el apoyo del público será fundamental para generar esa energía colectiva que puede marcar la diferencia en pista.