Horario y dónde ver gratis el Obradoiro Movistar Estudiantes de este domingo

Tras caer en la última jornada en su visita al Tizona Burgos, el Monbus Obradoiro regresa este domingo al Multiusos Fontes do Sar para afrontar un test muy exigente ante el Movistar Estudiantes.

Los compostelanos, a pesar de la derrota ante el que era el colista de la Primera FEB, continúan dependiendo de si mismos para lograr el ansiado ascenso y, a solo tres jornadas para el final, una victoria ante los madrileños acercaría un poco más a los compostelanos al objetivo.

Ante esta nueva final, el Obra contará con el apoyo de su afición en un Multiusos que estará a "rebosar", como destacan desde el club tras venderse todas las entradas que estaban a la venta.

¿Dónde ver el Obradoiro Estudiantes?

Por ello, con el cartel de 'sold out' en las taquillas, todas aquellas personas que no puedan acudir el domingo a las 18.15 horas a animar al equipo en Sar podrán disfrutar del partido de manera gratuita desde el salón de casa.

El duelo ante el campeón de la Copa FEB podrá seguirse tanto en el segundo canal de la Televisión de Galicia (TVG), la G2, como en la plataforma de streaming del ente autonómico AGalega.gal.

Fútbol, balonmano y motor, también en la TVG

El partido entre el Obradoiro y el Movistar Estudiantes será una de las citas deportivas más destacadas del fin de semana a nivel autonómico, pero no será, ni mucho menos, la única.

El sábado, desde las 16.15 h., el segundo canal de la TVG ofrecerá el derbi de Primera RFEF entre el Pontevedra y el Celta Fortuna.

Tras el partido, el propio canal contará con una doble sesión de motor: el programa 'Trata de arrancalo' contará con Raquel Triñanes y Dani Berdomás, mientras que 'Contra o crono' repasará el Rally de Noia disputado la semana pasada.

A través de la G2, así como de Agalega.gal, también se podrá disfrutar de otra de las grandes citas deportivas del fin de semana con el partido de vuelta de las semifinales de la EHF European Cup entre el Mecalia Atlético Guardés y el Costa del Sol Málaga. Las gallegas intentarán mantener en el pabellón da Sangriña la pequeña ventaja de dos goles lograda en la ida.

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Un lance de la ida de las semifinales de la EHF European Cup entre Atlético Mecalia Guardés y Costa del Sol Málaga / Costa del Sol

Ya el domingo, además del partido de la Primera FEB, AGalega.gal ofrecerá desde las 12.00 horas los partidos entre Bergantiños F. C. y U. D. Ourense, y entre el Deportivo Fabril y el Valladolid Promesas.