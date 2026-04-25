La compostelana Alejandra Neira se viste de líder en Holanda
La santiaguesa logró una bonificación en la segunda etapa de la EPZ Omloop Van Borsele que anuló la desventaja de una centésima de la crono
Alejandra Neira se ha vestido al término de la segunda etapa de la EPZ Omloop Van Borsele con el maillot rojo de líder tras sumar un segundo de bonificación en uno de los pasos intermedios para romper el empate a tiempos que mantenía con la ciclista polaca María Okrucińska, quien superó a la santiaguesa en la primera etapa contra el crono por solo una centésima de segundo.
Esta segunda etapa de la ronda neerlandesa, perteneciente a la Copa de las Naciones de la UCI júnior femenina, comprendía un trazado llano, urbano y revirado de 73 kilómetros con salida y llegada en el municipio de ‘s-Heerenhoek. Como era previsible, se ha producido una gran pelea por los primeros puestos del pelotón y en esa batalla la selección española ha completado un gran trabajo para mantener bien situada en todo momento a Neira.
La corredora gallega ha hecho valer su fortaleza para sumar un segundo en el paso bonificado y asestar un golpe importante en la general en una etapa que no ha deparado diferencias en meta puesto que se ha resuelto mediante un sprint masivo. La victoria en la etapa ha sido para la noruega Ida Østbye Støvern. Las integrantes de la selección española han entrado en el pelotón con el mismo tiempo que la ganadora.
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