Fernando Alonso reaparece en Mónaco y habla de su futuro: "No sé si será mi último año"

Mucho más relajado que en el paddock de la Fórmula 1, Fernando Alonso se ha paseado este sábado por las calles de Mónaco para asistir en directo al gran premio histórico que se celebra en el Principado. Y se ha prestado incluso a ser entrevistado por la televisión del Automobile Club monegasco, donde ha expresado sus dudas acerca de una posible retirada a final de temporada, cuando expira su contrato con Aston Martin.

Alonso, de 44 años, ha estrenado paternidad recientemente, pero asegura que sigue disfrutando del deporte al que lleva dedicándose desde hace más de 20 años. "Je ne sais pas" (No lo sé) ha respondido Fernando en francés cuando le han preguntado por su continuidad en la Fórmula 1.

"No sé si seguiré. Es difícil decir. Adoro correr, me encanta lo que hago. Hice mi primera carrera con tres años y ahora tengo 44. Así que llevo 41 años detrás de un volante. Creo que el momento en el que deje de correr será una decisión dura y costará aceptarla. El tiempo dirá, lo sentiré", ha dicho Alonso.

[Clasificación de la Fórmula 1]

"De momento me siento competitivo y motivado. Por ahora no siento que haya llegado ese momento. Estoy feliz cuando conduzco. Así que espero que no sea la última temporada", ha zanjado Alonso, con 428 Grandes Premios a sus espaldas, dejando en el aire la posibilidad de prorrogar su etapa en el 'gran circo'.

La 15ª edición del Gran Premio de Mónaco Histórico comenzó ayer viernes con las sesiones de entrenamientos libres de sus ocho categorías. Uno de los protagonistas fue el ex piloto francés Jean Alesi, que estrelló un valioso Ferrari 312 de 1969.

[Calendario del Mundial de F1]

Este sábado se celebra también la Cavallino Classic Monaco Ferrari Parade, una exhibición que reunirá un total de doce monoplazas de Fórmula 1 fabricados entre 1998 y 2011.

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Entre los modelos presentes figuran vehículos representativos de diferentes ciclos competitivos de Ferrari, incluyendo el Ferrari F2004, así como el Ferrari F2007, pilotado en su día por Kimi Räikkönen, y el Ferrari F150 utilizado por Fernando Alonso.