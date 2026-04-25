El Intasa San Sadurniño regresa a la élite del voleibol

El Intasa San Sadurniño vuelve a hacer historia al lograr el ascenso a la Superliga de voleibol masculina tras superar al UBE L’Illa Grau en la semifinal de la fase de ascenso por 1-3. Se asegura uno de los dos billetes y será el único representante gallego en la élite masculina. Ahora, peleará en la final por el título.

Los pupilos de Pablo Parga arrancaron el choque con un primer set igualado en el que el L’Illa Grau consiguió sacar una ligera ventaja que fue capaz de sostener para llevarse la primera manga por 25-21.

Pese a ese tropiezo y a la carga física de otros dos días de voleibol, los de San Sadurniño se convirtieron en un martillo pilón. Y es que el dominio de los de Parga en los tres siguientes sets fue muy notable. Se pusieron por delante en los tres y en ningún momento peligró ninguna de las mangas, con unos contundentes 25-16, 25-14 y 25-17.

Ahora jugarán por el título de la Superliga 2 y comenzará su ‘partido’ más difícil, el de encontrar los apoyos económicos, tanto institucionales como privados, para poder certificar el ascenso con garantías en un deporte que no deja de crecer en Galicia.