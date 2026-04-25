El Atlético se carga de moral antes del Arsenal con una remontada, pero pierde a Barrios

Rearmarse para la Liga de Campeones. Eso hizo el Atlético de Madrid con su victoria ante el Athletic Club (3-2), en un partido que remontó en la segunda mitad con dos acciones estelares de Barrios que concluyeron en los goles de Griezmann y Sorloth. El noruego anotó también el tercero de su equipo, en el minuto 92.

Barrios, novedad en el Metropolitano después de su larga lesión, protagonizó también una noticia nefasta para los suyos. En el minuto 57 volvió a lesionarse. Sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo y se sentó en el verde. Simeone no se lo podía creer y tiró su chaqueta al suelo de rabia. Giuliano le preguntó qué le pasaba. Cardoso le sustituyó un minuto después. Barrios se fue andando, pero preocupado. Todo, a cuatro días del enfrentamiento de la Copa de Europa.

Aparentemente superado el disgusto de la final de Copa y con siete derrotas en el saco en los últimos ocho encuentros, afrontó el Atlético el partido ya con menos rotaciones, con un once muy parecido al que se enfrentará al Arsenal el próximo miércoles, en la ida de las semifinales de la Liga de campeones.

Un equipo que intentaría romper una dinámica negativa, no por lo que había en juego, con el cuarto puesto de LaLiga prácticamente asegurado, sino para generar buenas sensaciones con vistas al decisivo combate ante el conjunto londinense. No hay mejor vitamina para encarar una eliminatoria de ese calibre que venir de una victoria.

Tampoco se jugaba nada o casi nada el Athletic. La escuadra de Ernesto Valverde poco tiene que decir ya en el final de un curso que firmará como mediocre, aunque aún mantiene esperanzas de llegar a jugar algún torneo europeo el próximo año.

Por eso, desde el primer minuto se apreció la falta de tensión en ambos conjuntos en el césped del Metropolitano. Al duelo le faltaba electricidad. También en la grada, donde la afición rojiblanca no concedía demasiada trascendencia a lo que estaba viendo.

No salió el conjunto de Simeone centrado. Con Barrios, como principal novedad en el eje del centro del campo junto a Koke, no era capaz de asumir el peso del partido en el primer acto, mientras el Athletic movía el esférico con tranquilidad pera meterlo en el área de Oblak y generar desconcierto.

Así sucedió al poco de comenzar, cuando una salida en falso del cancerbero rojiblanco terminó en ocasión para Gorka Guruzeta. Respondió el Atlético con un buen pasillo de seguridad con balón en profundidad de Koke a Baena, que condujo el balón hasta perderlo.

Se desenvolvía el encuentro en medio del aburrimiento hasta que irrumpió Paredes en el área colchonera. Minuto 23, córner que bota Galarreta y el central remata de cabeza a la red de Oblak ante la pasividad de la defensa local. Era el 0-1 con el que acabó la primera mitad.

Cinco minutos tardó el Atlético en dar la vuelta al marcador en la segunda. En el minuto 49 Barrios conduce un balón para dárselo a Baena, que cede a Griezmann. El francés anota el 1-1.

En el 54, Barrios roba el esférico en el centro del campo, se lo lleva con velocidad y juega con Sorloth. El noruego hace una pared con Baena, que le devuelve el cuero, y marca el 2-1.

Sorloth marca su primer gol ante el Athletic. / FERNANDO VILLAR / EFE

Tres minutos después, el estadio enmudeció con el percance de Barrios. Cuando el canterano abandonó el césped el partido acabó para Simeone, que ya no quiso arriesgar más y dio descanso a Llorente, Koke, Griezmann y Giuliano. Todos al vestuario.

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El Athletic estaba al margen del drama de Barrios. Intentó el empate, pero no lo encontró. Todavía hubo dos goles más. Marcó el Atlético con otro tanto de Sorloth, que puso el 3-1 en el marcador en el minuto 92, tras un preciso pase de Nahuel Molina, y en el 97 Guruzeta, de cabeza, firmó el 3-2. El Atlético sólo pensaba en el Arsenal, y en Barrios, cuya presencia el próximo miércoles está muy en duda.