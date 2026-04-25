Raúl López: «La afición estuvo, está y estará»

El tramo final de la temporada del Monbus Obradoiro no solo se juega en la pista. También se vive en la grada, donde el club ha encontrado uno de sus grandes apoyos en un año lleno de dificultades. Raúl López, presidente de la entidad, no duda al valorar el papel de la afición en este momento decisivo: «Que el apoyo de la afición es imprescindible está claro, pero es que no lo podemos dudar porque esta afición estuvo, está y estará».

El presidente obradoirista entiende que la hinchada ha sabido leer la complejidad del curso. No solo por la exigencia deportiva, sino por una sucesión de lesiones y contratiempos que obligaron al club a rehacerse desde muy pronto. «Yo creo que la afición sabe que esta temporada ha sido especial en lesiones», reconoce.

Reponerse de las bajas

Desde su experiencia, Raúl admite que no recuerda una campaña tan castigada por los problemas físicos. «Llevo muchos años presidente, incluso de dos clubes, y nunca hemos tenido la desgracia que hemos tenido este año», apunta. La primera sacudida llegó prácticamente nada más empezar: «Primer partido. Sales fuera y se lesiona el pívot (Goran Huskic). Ahí te quedas».

Aquella baja alteró la planificación inicial y obligó al club a reaccionar. «Tratas de recomponer ese proyecto», explica el presidente, que recuerda que el jugador afectado pasó prácticamente toda la temporada fuera: «Está él para empezar cuando esto está terminando».

La situación se agravó poco después. «Al tercer partido se lesiona otro de los pilares también (Olle Lundqvist)», lamenta. Dos ausencias de larga duración que condicionaron el curso desde el arranque. «Los dos están sin jugar. No han podido jugar. Y no porque les faltara ilusión», señala.

El Obradoiro tuvo que acudir al mercado y rehacer piezas sobre la marcha. Raúl valora especialmente la predisposición de quienes aceptaron incorporarse al proyecto. «A los jugadores que hemos ido tocando, a la gran mayoría, era decirles que venían a Santiago y han venido», destaca.

Pero la mala fortuna todavía tuvo más capítulos. El presidente recuerda el caso de Micah Speight, que empezaba a ofrecer el rendimiento esperado antes de sufrir un nuevo percance. «Tardó en entrar, pero el último partido era un espectáculo, una ilusión», explica. Cuando ya estaba cerca de volver a competir, llegó otro golpe inesperado: «En un entrenamiento, en un encontronazo que tiene con un compañero, se le rompe un hueso».

La lesión se produjo en el límite del plazo para fichar. «Se le rompe cuando te quedaban para fichar horas», relata Raúl. La reacción tuvo que ser inmediata: «En el último minuto, como se suele decir, hemos tenido que fichar a un chico que además es un jugador bueno». El presidente matiza, eso sí, que su adaptación requiere tiempo: «Viene de jugar la liga China, que no tiene las exigencias que tiene aquí».

El obradoirismo

En medio de esa cadena de problemas, el club encontró una respuesta firme de la grada. Sar ha recuperado una energía especial esta temporada y el presidente lo subraya con datos de asistencia. «Este año, en Primera FEB, hemos tenido varios llenos», recuerda. La demanda incluso obligó a recuperar localidades que hacía tiempo que no se utilizaban: «Hemos aumentado las gradas y aquello que no se ponía hace años se ha puesto y está lleno».

La comparación con la etapa en ACB resulta significativa. Según Raúl, en los últimos años en la máxima categoría ya no era habitual tener que ampliar aforo, salvo en citas muy concretas. «Estando en ACB ya no era necesario, salvo el día que venía el Madrid o el día que venía el Barcelona», explica.

Ahora, en cambio, la respuesta es constante. Para el próximo partido en Sar ante el Movistar Estudiantes, este domingo a las 18.15 horas, el lleno llegó incluso después de aumentar la capacidad. «Ayer por la mañana estaba ya todo vendido, después de haber puesto más asientos», señala. Esa imagen resume, para el presidente, el momento social del club: «¿Qué le vas a pedir a la afición? No le podemos pedir más».

El apoyo también se traslada fuera de Santiago. Raúl pone como ejemplo el desplazamiento a Cantabria, preparado incluso sin saber todavía qué escenario deportivo se abriría tras el encuentro previo. «La gente ha comprado las entradas y tenemos ya un autobús lleno para Cantabria sin saber lo que puede pasar este fin de semana», valora.

Ese compromiso tiene un significado especial para el presidente. «Esto ya quiere decir otra cosa», afirma. Y resume la sensación con una frase directa: «La afición está ahí, la ves».

El pasado

El crecimiento social del Obradoiro también se entiende desde la herida del descenso. Raúl admite que aquella caída fue dura, pero cree que activó una reacción en la ciudad. «Me quitaste la palabra», responde al ser cuestionado por el aumento de abonados respecto a la etapa en ACB.

El presidente recuerda que, en los primeros años en la élite, Sar también presentaba grandes entradas, pero con el paso del tiempo la asistencia fue perdiendo fuerza. «Cuando empezamos en el primer año en ACB había también mucha gente, casi llenos», rememora. Sin embargo, la permanencia prolongada en la categoría acabó generando cierto desgaste: «A medida que fuimos aguantando las temporadas iban bajando los abonados».

Ese contraste le hace valorar todavía más la respuesta actual. «¿Cómo es posible que un equipo en una ciudad de 100.000 habitantes, que estuvo durante muchos años en ACB, llegase a un momento en que la gente no se volcaba de la manera que se volcó después?», reflexiona.

La caída de categoría cambió el clima. Raúl reconoce que el desenlace se venía intuyendo, aunque el golpe no fue menor cuando se confirmó. «Últimamente lo íbamos intuyendo, pero no pensábamos que eso era una realidad hasta que llegó», admite.

El descenso llegó por un margen mínimo, algo que todavía queda en la memoria del club. «Esa realidad fue no por una canasta, sino por un punto», recuerda. Y añade: «¿Qué más da haber bajado por veinte que por uno? Has bajado por uno».

Para Raúl, aquella experiencia dejó una enseñanza profunda en el Obradoiro y en su entorno. La ciudad, la afición y el propio club entendieron que había que volver a levantarse. El primer intento no acabó con el regreso deseado, pero sí sirvió para reconstruir el vínculo con la grada y recuperar una ilusión que ahora se percibe en cada partido.

El presidente no oculta que la temporada exigió más esfuerzos de los previstos, pero insiste en que el club y su gente han sabido sostenerse en la adversidad. «Yo creo que tenemos el cupo cubierto», dice sobre la sucesión de infortunios. Ahora, con Sar lleno y la afición movilizada, el Obradoiro encara el desenlace acompañado por una masa social que, como resume Raúl, «estuvo, está y estará».