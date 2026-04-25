Raúl López: «La temporada es muy buena, pero el éxito es cuando lo rematas»

El Monbus Obradoiro llega al tramo decisivo de la temporada con el ascenso directo todavía en su mano, pero con un mensaje de prudencia desde la presidencia. Raúl López no quiere que el entorno confunda la buena trayectoria del equipo con un objetivo ya conseguido. Quedan tres partidos y el club sabe que no hay margen para la relajación.

«Tres partidos nos quedan y la obligación es ganar los tres», resume el presidente, consciente de que el equipo afronta una recta final en la que cada detalle puede ser determinante.

El máximo dirigente obradoirista defiende el camino recorrido, pero evita hablar de éxito antes de tiempo. «La temporada es muy buena, pero para que sea éxito es alcanzar el objetivo que todos tenemos», sostiene. Y lo refuerza con una frase que marca el tono de su análisis: «El éxito es cuando lo rematas».

Raúl recuerda que el Obradoiro ha construido su candidatura desde una dinámica extraordinaria. «De los últimos 27 partidos que hemos jugado ganamos 25», señala. A ese dato añade otro todavía más reciente: «De los últimos 14, hemos ganado 13».

Esos números explican la posición actual del equipo, pero no garantizan nada. El presidente insiste en que el ascenso directo sigue abierto y que la plantilla debe afrontar el final con la misma exigencia que la ha traído hasta aquí. «Cuando me decís mucho 'ya está hecho', no está hecho y sigue sin estar hecho», advierte.

Reponerse de la derrota

El tropiezo ante el Tizona Burgos aparece como recordatorio de la dureza de la competición. Raúl no lo interpreta como un drama, pero sí como una prueba de que nadie puede confiarse. «Esto es baloncesto», apunta. El presidente reconoce además el mérito del rival en aquel encuentro: «Hay que reconocer que el Burgos tiene un gran equipo. Ese día les salió todo bien».

Pese a la derrota, el Obradoiro compitió hasta el final. «Aun a pesar de eso, hemos llegado a la prórroga. Pero cuando juegas los últimos segundos, unas veces te sale cara y otras veces cruz», recuerda. Esta vez, admite, el desenlace no acompañó.

El presidente prefiere mirar la situación con perspectiva. Hace apenas unas semanas, el escenario era distinto y el Obradoiro ha conseguido colocarse en una posición de privilegio. «Hoy muchos prefieren estar en la situación que está el Obradoiro, porque dependemos de nosotros mismos», afirma.

Esa dependencia propia es, para Raúl, el gran valor del momento actual. El equipo no necesita mirar tanto a terceros como centrarse en responder en la pista. Por eso repite una idea que considera fundamental: «Tenemos que ser suficientemente humildes, trabajadores y partido a partido».

La confianza en el grupo es plena. Raúl ve argumentos deportivos y humanos para creer en el desenlace deseado. «Como presidente y como conocedor de todo el equipo, tanto de jugadores como del cuerpo técnico, estoy convencido de que eso lo vamos a conseguir», asegura.

Esa convicción no elimina la cautela. La temporada ha demostrado que cualquier contratiempo puede aparecer, y el presidente no quiere que el equipo pierda la tensión competitiva. «¿Que lo podemos conseguir? Estoy convencido de que sí. ¿Que también puede haber un tropiezo? Tienes que tocar madera», admite.

En el vestuario, sin embargo, percibe señales que invitan al optimismo. Raúl destaca la reacción colectiva incluso en los momentos menos brillantes. «Cuando a uno el otro día no le salió lo que está acostumbrado a hacer, todos le animaron, todos están con él», valora.

Presente y futuro

También atribuye parte de esa fortaleza al trabajo del entrenador, Diego Epifanio. «Es un trabajador nato, un tío honrado, un tío que sabe», dice sobre Epi. El presidente destaca su capacidad para gestionar el grupo y exigirle sin romperlo: «Ha sabido organizar esa plantilla, ponerla en sus sitios y exigirles».

Sobre su continuidad, evita mirar más allá del presente inmediato. «Lo primero es terminar esta temporada», declara. Sí reconoce que el pasado curso pensó en dar un paso al lado, empujado por su esposa: «Yo ya lo quería haber dejado el año pasado, pero cuando llegó el momento decidí seguir».

También aplaza las decisiones sobre la plantilla. Hay jugadores con contrato y otros cuyo futuro se analizará al final. «Este es un tema que toca al terminar», señala. Raúl defiende, en cualquier caso, el nivel del grupo: «Todos los jugadores que tenemos pueden jugar perfectamente en ACB».

Pero insiste en que las decisiones deportivas corresponderán a quienes deben tomarlas: «Todo depende, como tiene que ser, de la dirección deportiva y del cuerpo técnico». El presente, por ahora, sigue mandando. Y en ese presente, el presidente ve a un club unido, una plantilla que resistió los golpes y una afición que ha vuelto a convertir Sar en una fuerza decisiva.

El deseo final no admite dudas. Raúl lo formula de manera directa: «Subir. Subir y subir. Y disfrutarlo». Pero incluso en ese deseo aparece la llamada a la calma. «Que nadie se ponga nervioso, porque los nervios también juegan en contra de las personas y, cómo no, en contra de los jugadores».

El Obradoiro entra así en los tres últimos partidos con el trabajo encaminado, pero no terminado. La temporada, dice su presidente, ya es muy buena. El éxito, en cambio, solo llegará si se culmina.